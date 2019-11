Mila protagoniza nueva bronca en GH VIP: "Tienes una parte que me aterra"

La casa de Guadalix de la Sierra despedía el pasado jueves a Hugo Castejón, lo que hacía presagiar el fin de los conflictos en GH VIP. Pero nada más lejos de realidad. Este domingo, durante la emisión en directo, Jordi González hacía una, en principio, inocente pregunta a Mila Ximénez, que ha desatado una gran bronca. Cuestionada sobre cómo había vivido la prueba semanal, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha mencionado, entre otras cosas, un encontronazo con Alba Carrillo, lo que ha enfadado a la modelo.

“Mila está picada”, respondía Carrillo, que acusaba a todos sus compañeros de haberla tomado con ella. “Es imposible tener una semana paz en esta casa”, así saltaba Mila Ximénez de su asiento, alterada, para dirigirse a su compañera de concurso. “Es que no hay forma, Alba, no hay forma. Estoy agotada”, estallaba, para luego aclarar que lo que había dicho de la modelo lo había hecho “con cariño”. Sin embargo, Alba Carrillo no daba su brazo a torcer: “Has tenido más encontronazos con mas gente, no solo con conmigo”.

Con el ambiente caldeado, la ex de Feliciano López le ha dicho “ea ea” a Mila, una expresión que no le ha sentado nada bien. “Alba, conmigo no. Por ahí no”, respondía. “De verdad que tienes una parte que me aterra. Te estaba diciendo algo bonito y no te sirve. Es que te molesta todo. Hay que andar con pies de plomo todo el día”, continuaba.

El enfado de Mila Ximénez ha ido en aumento. “¿Qué he dicho para que se cabreara?”, dirigía a sus compañeros.

Noemí salía en defensa a Alba: “Es verdad que no solo has discutido con ella, también con Estela”, ha comentado a Mila. Con lágrimas en los ojos, la modelo intentaba contenerse y acusaba a sus compañeros de no defenderla. “No me gusta que llores, Alba”, intervenía Jordi González. Quien también se ha sumado a la discusión con Carrillo ha sido Antonio David Flores, que le ha dejado caer que “ha cogido el rol del que se ha marchado” (en referencia a Hugo Castejón).

Durante la publicidad, el cruce de acusaciones de Alba con sus compañeros ha concluido con todos los concursantes en silencio, sin dirigirse la palabra durante 15 minutos. Con la intención de calmar los ánimos, el presentador se ha dirigido a Mila Ximénez para realizarle una pregunta muy familiar, la misma que cada jueves le repite Jorge Javier Vázquez: “¿Qué le dirías a las personas que te animaron a participar en GH VIP?”. “Que se vayan a la…”, contestaba en risas.