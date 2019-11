Del "Viva España" de Abascal al "Mirarte a los ojos" de Casado: los minutos de oro

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sido el primero en finalizar su intervención en el debate electoral que se ha celebrado antes de las elecciones del próximo 10 de noviembre. Y lo ha hecho con una apelación a la “unidad nacional” y a “restaurar el orden constitucional” en Cataluña tras los comicios del 10-N para hacer frente a la “dictadura progre” que a su juicio dirige España en estos momentos.

Este es el minuto de oro de Santiago Abascal (@vox_es) en este #Debatea5RTVE.



💻 Minuto a minuto: https://t.co/fnkpxYCQ8b pic.twitter.com/0MTPArelwR — RTVE (@rtve) November 4, 2019

"Esta noche han tenido ustedes la posibilidad de escuchar sin manipulaciones las propuestas de Vox. Ahora ya pueden juzgar por ustedes mismos queremos defender la unidad y soberanía de España ilegalizando a los partidos independentistas y restaurando el orden constitucional. Queremos reducir al máximo el gasto político con una rebaja de impuestos. Queremos combatir la inmigración ilegal que llena de delincuencia las calles y discrimina y perjudica a los españoles más modestos. Y queremos transformar el estado de las autonomías recuperando las competencia de Educación, Sanidad, Justicia e Interior para devolver la igualdad a los españoles y pagar las pensiones. Y queremos defender la libertad frente a la dictadura 'progre' que divide a los españoles Y que pretende que las mujeres se enfrenten contra los hombres y que los nietos tengan que condenar a sus abuelo. Buenas noches y Viva España".

Rivera: “Si eres de centro, vota al centro”

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, terminó este lunes su intervención en el debate electoral pidiendo que voten a su partido los que se consideren de centro y recurriendo al lema 'sí se puede' para emplazar a sus simpatizantes a que no se dejen llevar por los malos pronósticos que les dan las encuestas.

Este es el minuto de oro de Albert Rivera (@ciudadanosCs) en este #Debatea5RTVE.



💻 Minuto a minuto: https://t.co/fnkpxYCQ8b pic.twitter.com/6dFYRwG2nE — RTVE (@rtve) November 4, 2019

"¿Cuántas veces en la vida nos han dicho que no se puede tener trabajo e hijos y que es difícil montar un negocio y que no tenemos remedio ni nos daremos la mano para mirar al futuro junto? Pero claro que se puede, que te lo digan a ti, que levantas a la familia o has montado un proyecto o a los que han superado una gran enfermedad. Dicen que los españoles no podemos pero creo que sí que se puede y me lo enseñaron mis padres y quiero enseñarlo a mis hijos. Si eres liberal vota liberal o al centro si eres de centro pero no votes con odio miedo o resignación, vota con la cabeza y el corazón, vota lo que sientes, vota lo que eres, vota a Ciudadanos".

Casado: "Me gustaría estar en tu casa para mirarte a los ojos"

El candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, insistió en el broche final del debate electoral en que “sólo” él puede ganar al jefe del Ejecutivo en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez. Si esto ocurre, prometió “desbloquear” España e impulsar “el cambio”.

Este es el minuto de oro de Pablo Casado (@populares) en este #Debatea5RTVE.



💻 Minuto a minuto: https://t.co/fnkpxYCQ8b pic.twitter.com/7U86G7dkWt — RTVE (@rtve) November 4, 2019

"Me gustaría estar en tu casa ahora para mirarte a los ojos y darte la mano bien fuerte y pedirte tu confianza para liderar un cambio en España. Quiero ser el presidente que está a tu lado, que te acompañe para resolver tus preocupaciones porque son las mías. Quiero liderar un gobierno de verdad al que no le tiemble el pulso frente a los separatistas y no le tiemblen las piernas para resolver la crisis económica y social que siempre nos deja la izquierda. Un gobierno que proteja a los mayores con una pensión garantizada e impulse a los jóvenes para conquistar sus sueños con un empleo de calidad. Quiero un gobierno que acompañe a las familias para que sigan haciendo planes. Quiero ser el presidente para gobernar para todos y recuperar ese espíritu de 'España suma' para no volver a fragmentar el voto de centro derecha porque solo el PP puede ganar al PSOE y unamos nuestros votos para unir España".

Sánchez pide “llanamente el voto” porque defiende el PSOE de siempre

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, pidió este lunes “llanamente” el voto para el PSOE “de siempre” y defendió su posición entre “las derechas” y Pablo Iglesias. En el minuto de cierre del debate, el presidente aseguró que el domingo se volverá a las urnas porque “no era cierto” que tenía un pacto con los independentistas, “ni lo que decía Iglesias de un pacto con la derecha". "Ambas cosas se han demostrado que no eran ciertas”, resaltó.

Este es el minuto de oro de Pedro Sánchez (@PSOE) en este #Debatea5RTVE.



💻 Minuto a minuto: https://t.co/fnkpxYCQ8b pic.twitter.com/2KqbO0P70A — RTVE (@rtve) November 4, 2019

“Ni compartimos la visión de la derecha de que para salvaguardar la unidad de España tengamos que renunciar a la justicia social o a las políticas en beneficio de la mayoría. Ahí es dónde está el PSOE, donde siempre ha estado” combinando cohesión social y cohesión territorial. No hay nada más fuerte que la verdad y yo pido llanamente el voto para un gobierno fuerte, estable, que nos permita construir convivencia en España y políticas sociales”.

Iglesias da voz a una joven anónima

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, utilizó este lunes su minuto de oro del debate electoral para dar voz al testimonio de una joven anónima -con discapacidad que trabaja todo el día pero no se puede ir de casa de sus padres- para concluir con una invocación directa a su eventual votante: “Que nadie te convenza de que no se pueden cambiar las cosas. Puede haber un Gobierno que defienda a la gente. Sí se puede”.

Este es el minuto de oro de Pablo Iglesias (@ahorapodemos) en este #Debatea5RTVE.



💻 Minuto a minuto: https://t.co/fnkpxYCQ8b pic.twitter.com/E5ayOXRDUu — RTVE (@rtve) November 4, 2019

"Creo que la gente debe estar harta ya de los minutos de oro de los políticos y por eso dedico el mio a una de las personas que nos está viendo: Tengo 28 años y me he pasado toda la vida estudiando para trabajar en algo que no he estudiado, un trabajo en el que ni siquiera me dan 15 minutos para comer. Quiero irme de casa de mis padres para vivir con mi novio pero el precio de los alquileres en Valencia están tan altos que con mi sueldo es imposible. Tengo una minusvalía y me discriminan en algunos trabajos por este hecho y soy un problema porque debería coger la baja si tengo un brote. El año pasado tuve un brote y continué viniendo a trabajar... lo hice por miedo al despido. Necesitamos un cambio ya y que nadie te convenza de que no se pueden cambiar las cosas. Puede haber un gobierno que defienda a la gente, sí se puede".