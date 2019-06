La misteriosa desaparición de Dana Leonte: deja un bebé de siete meses

La Guardia Civil busca a una joven de 31 años de nacionalidad rumana que fue vista por última vez el pasado miércoles 12 de junio en el municipio malagueño de Arenas. Dana Leonte, según se precisa en la alerta de desaparición, mide 1,60 metros, es de complexión delgada, tiene los ojos marrones y el pelo largo castaño. De igual modo, según se añade en la alerta, la joven desaparecida viste un pantalón negro y también una camisa negra. Su pareja sentimental, Sergio Ruiz, interpuso una denuncia.

Según relatan sus hermanos en 'Espejo Público', el último día que fue vista llamó por teléfono a su hermano para decir que no iba a llegar a casa porque tenía unos asuntos pendientes. Puntualizan que no había podido volver a Rumanía porque "no tiene los papeles en vigor sino caducados" y porque "hemos llamado a todos los conocidos allí y nadie la ha visto". Y continúa: "Mi hermana no se va de golpe".

La mujer desaparecía habría dicho en algún momento a su pareja, a la que ella habría llegado a denunciarle por un supuesto delito de malos tratos, aunque el caso fue archivado por el juzgado de Vélez-Málaga, que quería volver a su país porque "estaba agobiada con la situación". En declaraciones a Diario Sur habría dicho que estaba siendo extorsionada.