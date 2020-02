Moncloa se desmarca de la cancelación del Mobile: "No hay alarma sanitaria"

El Gobierno no está de acuerdo con el que el Mobile se haya cancelado. Así lo considera Moncloa a través de un comunicado difundido este jueves tras conocer la decisión de GSMA de no celebrar la edición de este año. El Ejecutivo de coalición considera que "no hay razones de salud pública para no celebrar eventos de este tipo en nuestro país. España cuenta con un Sistema Nacional de Salud de atención universal, reconocido a nivel internacional, que ofrece plenas garantías sanitarias en situaciones como la actual".

Para Moncloa la decisión de suspender el evento en la ciudad condal no es la adecuada. "El Gobierno considera que no son razones de salud pública en España las que han motivado la cancelación del Mobile World Congress (MWC)", explica el departamento de Pedro Sánchez. Y lamenta la decisión final.

En este texto el Gobierno añade que se "ha seguido en todo momento las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que a día de hoy no ha establecido restricciones en el movimiento de personas y mercancías". Y destaca que "así se lo ha transmitido a los organizadores de este evento".

El Ejecutivo también recuerda en su comunicado que "en España se han confirmado sólo dos casos positivos de coronavirus en pacientes que permanecen asintomáticos y que se contagiaron fuera de nuestras fronteras". Además, este mismo jueves "una veintena de ciudadanos españoles procedentes de Wuhan han recibido el alta médica en el hospital Gómez Ulla, de Madrid, donde han permanecido en cuarentena". No existe, por tanto, "ninguna otra incidencia y el nivel de alerta en España se considera bajo".

Pero no todo son críticas. El Gobierno de coalición "se felicita por el anuncio de la organización del MWC de mantener su compromiso y seguir celebrando esta importante cita en Barcelona en las siguientes ediciones. Es una inmejorable noticia para la Ciudad Condal, para Cataluña y para España".