Calviño ignora al Banco de España y descarta explorar la 'mochila austriaca'

El Gobierno encara un momento decisivo para completar los tres componentes aún abiertos del Plan de Recuperación enviado a Bruselas. Faltan por concretar las fichas de laboral (23), impuestos (28) y de pensiones (30) y los movimientos empiezan a ser intensos. Europea exige reformas y los agentes sociales presionan al Ejecutivo. El Banco de España también ha entrado en escena poniendo sobre la mesa la implementación de la llamada 'mochila austriaca', un mecanismo que en su día llegó a proponer el PSOE pero que se metió en el cajón. La Comisión mira con lupa a nuestro país.

La propuesta del organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos en su informa anual es, de primeras, rechazada por el área económica del Ejecutivo con Nadia Calviño a la cabeza. "No está sobre la mesa" en este momento, indican fuentes gubernamentales, explorar la implantación gradual de este sistema de cuentas individuales de capitalización. El planteamiento del BdE, por tanto, cae en saco roto ya que la coalición no quiere oír hablar de esta medida que sí formó parte en su día de la hoja de ruta económica del PSOE. También fue una de las propuestas estrella de Ciudadanos, bautizada en este caso como 'mochila naranja'. Las políticas laborales en este momento van por otro camino, indican desde el área económica de la coalición, que se mantiene unida.

El Banco de España no es el único actor político y económico que ha planteado aprovechar los fondos europeos para abonar la contribución inicial de este fondo personal de cada trabajador. Ni las empresas ni el propio empleado correrían con ese primer gasto de una 'mochila' de la que se podría echar mano en caso de pérdida involuntaria del empleo (despido o finalización de contrato) o, si no lo han hecho antes, en el momento de la jubilación. En este sentido desde el PP tampoco se ve con malos ojos una medida de este tipo y alguna consultora que trabaja con el Gobierno también lo ha estudiado: "Ahora o nunca, el momento es ideal", defienden.

El problema es que Unidas Podemos rechaza de plano la 'mochila austriaca' y que una parte del PSOE opina lo mismo. La medida no se encuentra contemplada en el citado componente 23 que ya ha defendido la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, ante Bruselas. Los morados, que se remiten a que la propuesta no forma parte del acuerdo de coalición, son especialmente críticos con un mecanismo que consideran que supondría "la implantación del despido gratuito" en España. Y en el ala más a la izquierda del PSOE se tiene un planteamiento similar, así como los sindicatos.

La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, sí que defendió en su día la 'mochila austriaca'. La cuestión fue introducida en la famosa, y ya desfasada, 'Agenda del Cambio' a petición de la ministra de Economía en un movimiento que provocó roces con Magdalena Valerio, la entonces responsable del departamento de Trabajo. Calviño, siguiendo la estela de una medida que llegó a introducirse en el acuerdo que firmaron PSOE y Cs en 2016, durante las negociaciones a la investidura fallida de Sánchez que provocó la repetición electoral aquel año, llegó a solicitar un informe 'ad hoc' a la OCDE para conocer las ventajas y desventajas de su propuesta.

El estudio llegó hace apenas dos meses. Fuentes involucradas en los trabajos aseguran que responsables del Ministerio de Asuntos Económicos han estado "muy interesados" en la evolución del estudio sobre la mochila austriaca, del que han hecho seguimiento hasta tener conocimiento de sus conclusiones, según manifestaron, "muy adecuadas". Se han monitorizado las mismas pero el documento ha acabado en un cajón sin esperanzas, al menos en este momento, de poder retomarlo.

Tensión por impuestos y peajes

El Gobierno viene de atravesar una semana complicada desde el punto de vista político tras la derrota en las elecciones madrileñas. La situación, además, se ha enrarecido internamente con varias propuestas contenidas en el Plan de Recuperación que han tensionado la coalición. En Unidas Podemos y en algún sector del PSOE no terminan de entender proyectos inconcretos como la implantación de peajes en carreteras, la eliminación del IVA superreducido o la posibilidad de fulminar la tributación del IRPF conjunta.

Hablan de "globos sonda" y avisan que los números no dan, ni en el diálogo social ni en el Parlamento. La situación entre los socios de Presupuestos tampoco es la mejor. Hay malestar. Desde el PNV, socio clave para la estabilidad del Ejecutivo, apuntan que "lanzar propuestas inconcretas y/o inconclusas con el único objetivo aparente de sondear a la sociedad y a los partidos políticos es una práctica habitual de los gobiernos, no solo de este. En todo caso, a nuestro juicio no es un modo de proceder adecuado ni serio, porque genera debates ficticios y confusión, en muchas ocasiones alimentada también por las diversas versiones, a veces contradictorias, que trasladan sobre un mismo asunto distintos miembros del Gobierno".

Respecto a los peajes en carreteras, el Gobierno traslada ahora que abrirse al cobro por transitar no es aún ni una propuesta. Hablan de estudiar fórmulas para sufragar el déficit de conservación de carreteras, en convergencia con el resto de Europa, y formulan algunas alternativas. En Portugal, por ejemplo, existen unos pórticos en la entrada de las autopistas que detectan los coches que tienen dispositivo electrónico incorporado (similar al sistema via T español). Otra posibilidad es la Euroviñeta, un peaje obligatorio para transitar por las autopistas y vías rápidas de Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia. Desde Transportes afirman que esta medida se hará en consenso con transportistas y oposición.