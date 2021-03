El PP pierde el Ayuntamiento de Murcia tras prosperar la moción de PSOE y Cs

No ha habido sustos de última hora. La moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Murcia ha salido adelante tal y como estaba previsto. Las dudas de que se pudieran producir sorpresas como las que hicieron fracasar el voto de censura al PP en la comunidad autónoma no han ido a más. El nuevo alcalde será el socialista José Antonio Serrano, que ha logrado 15 votos al sumar los de su partido, los de Cs y los de Podemos-Equo. En el cargo sustituirá a José Ballesta, que ha sido derrotado debido a que el 'no' a la moción se ha quedado en 14 apoyos. Por lo que desde ahora comienza una nueva etapa que pone fin a 26 años de los 'populares' al frente del consistorio.

El candidato propuesto ha recibido el apoyo de los 9 votos de su grupo, los 4 ediles de Cs y los 2 de Podemos, que no formarán parte del nuevo Ejecutivo local, la misma cifra de firmas que suscribieron el 10 de marzo, cuando registraron la iniciativa.

Al contrario de lo que ocurrió la pasada semana en la Asamblea Regional, en la que tres diputados tránsfugas de la formación naranja hicieron fracasar la moción de censura contra el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, los cuatro concejales de Cs han mantenido su posición en el pleno.