El Gobierno no pasa por alto las acusaciones de Vox en la moción de censura. El encargo de replicar las críticas que ha lanzado el partido de Santiago Abascal contra la coalición de PSOE y Unidas Podemos ha sido el propio presidente, Pedro Sánchez. Que ha respondido con un número similar de reproches al partido de extrema derecha. Pero si en algo se ha centrado Sánchez ha sido en exponer a Abascal, al que ha acusado de "no ser un patriota" y de "odiar a España". Palabras que ha acompañado de un repaso a la gestión económica que ha realizado Moncloa durante la pandemia y que ha contrapuesto a las experiencias laborales del líder de Vox en el pasado. En concreto, le ha acusado de "vivir de chiringuitos" en los que no logró "ingresar ni un euro" mientras "cobraba más que el presidente del Gobierno":