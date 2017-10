Moción de censura, Gürtel, vetos... Cataluña tapa el año más duro de Rajoy

Este domingo 29 de octubre se cumple un año de la histórica abstención del PSOE que permitía a Rajoy ser investido como presidente del Gobierno. El gallego obtuvo 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones (todos los diputados socialistas menos 15 que se decantaron por el no).



Después de casi un año sin ejecutivo, España inauguraba una nueva etapa, la del Gobierno de la Nación en minoría parlamentaria, con tan solo 137 diputados el partido que le sustenta. Rajoy avisaba al PSOE de la Gestora que necesitaba la ayuda para poder gobernar:"España necesita algo más que una simple investidura. Necesita un Gobierno que esté en condiciones de gobernar. No de ser gobernado, sino de gobernar".



La realidad ha demostrado que gobernar en minoría no es fácil y que casi no se ha legislado. Como destaca Euprepio Padula, headhunter, coach en empresas multinacionales y analista político, todo ha estado dominado por Cataluña, la corrupción y la declaración de Rajoy por el caso Gürtel. "Es un año de transición en cuanto a medidas económicas, un año legislativo mediocre. Se ha demostrado lo complejo que es gobernar en minoría".



Paradójicamente, Rajoy parecía al inicio de la legislatura más preocupado por la Economía, a la que dedicó gran parte de su discurso, que al desafío catalán. El presidente citó dos veces a Cataluña en su discurso de investidura. Un par de minutos en su discurso de 48 minutos. "Ese es un dato que refleja la falta de previsión que ha tenido el Gobierno con Cataluña", asegura Jordi Virgili, catedrático de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, quien señala que el Estado debería haber luchado contra la propaganda independenista desde mucho antes.



"Este manejo de los tiempos de Rajoy que tanto éxitos le ha dado, ganar tres elecciones, le ha jugado esta vez en contra. Han podido hacer muchas cosas antes. Haber negociado o haber explicado que esto no va de Cataluña contra España sino que es una fractura entre catalanes", explica.



Bien es verdad que los partidos catalanes tampoco fueron excesivamente reivindicativos. El entonces portavoz del PdeCAT, Francesc Homs, se limitó a decir que los "catalanes elegirán su camino". Rufián, portavoz de ERC, prefirió dedicar sus palabras a atacar a los socialistas.



Padula cree, no obstante, cree que el mejor momento de Rajoy en todo el año se ha producido al anunciar el 155. "Tomó la decisión correcta con calma y moderación, ha actuado como presidente. Con la convocatoria electoral casi inminente ha cambiado los planes de Puigdemont. Ha sido esta vez un líder". Por el contrario en el 1-O el Gobierno cometió un grave error, porque no solo hubo urnas sino que la "actuación proporcionada de la Policía dio argumentos al victimismo independentista. El Gobierno no ha tenido relato y ha fallado en comunicación".



En sintonía con la gestora

Ya como Presidente, Rajoy tuvo durante unos meses al PSOE como socio prioritario permitiéndole apuntarse algunos tantos como la subida del salario mínimo a cambio del techo de gasto. Fue una colaboración efímera. Las primarias se acercaban y los socialistas endurecieron su mensaje. Apoyar el Gobierno del PP ya no dada rédito alguno y Rajoy buscó refugió en el PNV y Nueva Canarias para aprobar los presupuestos. Ese ha sido su principal logro.



"La aprobación de los Presupuestos consiguieron dotar de una cierta estabilidad a la economía e iniciar una recuperación más sostenible", mantiene Virgili.



Otro fue sobrevivir a la moción de censura, un tanto precipitada, de Podemos, que consiguió reforzar a Rajoy. Padula considera que durante las sesiones de parlamentarismo Rajoy también estuvo brillante, muy por encima de sus rivales.



La corrupción, una espada de Damocles

En el lado negativo está su declaración como testigo en el caso Gurtel: "Lastra la capacidad de acción del PP cuando dice que hay que cumplir la ley y tienes a un partido acusado de corrupción". Coincide con ello Padula que cree que la "corrupción ha sido un lastre toda la legislatura".

Precisamente la ley de PGE de 2017 ha sido una de las dos leyes que el Gobierno ha aprobado en el Parlamento. Hay otras siete en tramitación pero la herramienta favorita sin duda ha sido el decreto ley.



La soledad parlamentaria se ha traducido en pocas leyes aprobadas y récord de vetos a las proposiciones de la oposición. En total hasta 43 superando los 27 de Zapatero que hasta ahora tenía el dudoso honor de encabezar el ránking.



La excusa es económica. El jefe del ejecutivo ha considerado justificados los vetos que ha planteado a diversas iniciativas de la oposición durante esta legislatura al asegurar que hubieran supuesto un incremento del déficit en 30.000 millones, lo que supone un 3 por ciento del PIB.



Una economía que ahora se ve amenazada por el conflicto catalán. Criticado por su parsimonia y falta de política durante años, acabó logrando gracias a su paciencia el aval del PSOE, imprescindible para suspender la autonomía de Cataluña. Quién le iba a decir a Rajoy que conseguiría el apoyo cuando más lo necesitaba del adalid del 'no es no'. "Pedro Sánchez ahí también ha acertado. En un momento de crisis de este calibre el PSOE tenía que ser un partido de Estado", señala Padula. Rajoy, tras años de nada, poco podía hacer al borde del precipicio. "Ha sido un año que queda todo tapado y oscurecido por el desafío catalán.



"Estamos ante el problema más importante desde 1978", sentencia Virgili. Nadie sabe con seguridad si el Gobierno de Rajoy queda herido de muerte ya esta legislatura o el tema catalán se apaciguará hasta dar espacio para más. "España puede sobrevivir con los PGE prorrogados perfectamente aunque no descarto que finalmente el PNV negocie las cuentas de 2018", indica Virgili. Puede que saber esperar le vuelva a salir bien a Rajoy.