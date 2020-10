La moción de censura de Vox contra el Gobierno de coalición ha empezado con fuerza. El encargado de defenderla, el diputado Ignacio Garriga, ha acusado a PSOE y Unidas Podemos de no afrontar el drama social de los españoles. Hasta el punto de reprocharles que tratan la situación que vive el país "como se hacen en las series políticas o de mafiosos". Además, ha recordado una retahíla de declaraciones del presidente, Pedro Sánchez, en las que aseguraba que "no dormiría tranquilo" si gobernara con Podemos o su promesa de que no pactaría con Bildu.

"Hay un drama social para los españoles que ustedes están tratando como si fuera un guión de película. Más muertos, más miseria, más intrigas palaciegas, más políticos en palacio y más agentes encubiertos en terceros países", ha señalado Garriga en su análisis sobre la gestión de la coalición. Unos problemas que, según ha señalado, abordan "como en cualquier serie política o mafiosa, todo a costa del sufrimiento del español".

El parlamentario de Vox ha asegurado que "la primera temporada de este horror que vivieron los españoles empezó con una estafa, con un fraude electoral". Lo que se explica, según él, con que "el PSOE sufrió un grave retroceso electoral, como sus socios de coalición". "Esto traía cartillas de racionamiento, falta de democracia...", ha apuntado Garriga, que ha insistido en que el actual es un "gobierno ilegítimo" por haber perpetrado un "gigantesco fraude".