Sánchez acelera planes de la presidencia europea para venderlos en las generales

El Gobierno encara el 2023 con tres citas destacadas en el calendario: las elecciones municipales y autonómicas de mayo, las nacionales con fecha aún por determinar y el 1 de julio, cuando España comenzará a ostentar la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Algo que Sánchez, por su marcado perfil europeísta, ha esperado con especial ilusión. Su número dos, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, también comenzó a hacer gala durante la semana pasada de los grandes temas que los países comunitarios abordarán durante la presidencia de España, tras lo que apeló a los ciudadanos a pensar en qué beneficios les habían aportado las medidas implementadas por el Ejecutivo.

El pasado 1 de enero, Suecia tomaba la presidencia del Consejo de la UE por seis meses y será precisamente este país quien dé el testigo a España. Sin embargo, desde Moncloa ya han comenzado a prepararse para el acontecimiento, reforzando los equipos profesionales y recibiendo a representantes de otros países del entorno europeo. Así lo adelantó la titular de la cartera económica durante su intervención en la VII Conferencia de Embajadores de España que tuvo lugar en la segunda semana de enero. Calviño manifestó que diferentes eurodiputados se habían acercado a anotar tareas para el segundo semestre del año, puesto que confiaban en el papel que podía jugar nuestro país después de conseguir limitar el precio del gas.

Presidencia Española del Consejo de la UE con foco económico

La ministra de Asuntos Económicos destacó que durante este periodo los 27 deberán abordar cuestiones económicas tan importantes como cambios en la política fiscal, revisar los marcos de recursos previos de la Unión Europea para financiar la devolución de la deuda generada con los fondos Next Generation y revisar el marco financiero plurianual. Sin embargo, la posición en la que llegue España a este marcador dependerá de cómo evolucione la negociación para extender la excepción ibérica más allá de junio, cuando dejaría de estar en vigor.

Parece que el Gobierno, en especial el ala socialista, también lee estos retos en tono electoral y piensa amortizar las conquistas que alcance en Bruselas en el plano nacional, donde paralelamente estará llevando a cabo la campaña electoral para las generales. No obstante, esta estrategia podría tener algunas fugas. Carmen Torres, experta en comunicación política e institucional y profesora de la Universidad Nebrija, señala que 'vender' los asuntos internacionales no es una tarea sencilla. "Suelo explicar a mis alumnos que, para que un suceso se convierta en noticia, además de ser actual y relevante, tiene que despertar un interés en el público. Pero normalmente este concibe lo internacional como asuntos demasiado lejanos", puntualiza.

La estrategia de comunicación será clave

Sin embargo, valora que la presidencia española puede suponer una oportunidad para que el Gobierno avance en este sentido, dado que si bien los ciudadanos no tienden a prestar atención a los asuntos que se acuerdan en las instancias europeas, si son más receptivos respecto a los eventos internacionales que tienen lugar en el país, como la cumbre de la OTAN del pasado junio. "Precisamente, ocurre por la cercanía de la acción. En el caso de los eventos internacionales celebrados en España, se atrae la agenda internacional a un escenario cercano, que la sociedad española es capaz de identificar y que siente como propio", sostiene.

"No podemos obviar el contexto político y económico nacional en el que tendrá lugar la presidencia, marcada por el clima electoral y un ambiente de campaña, que puede ser muy favorable para el Gobierno si consigue transmitir el mensaje de cooperación, unidad y fortaleza internacional poniendo en valor su gestión en Europa", afirma Torres. Aunque advierte de que para lograrlo, se deberá apostar por trasladar a la ciudadanía contenido relevante, práctico y útil, puesto que de darse en abundancia podrían generar el efecto contrario de saturar y generar resistencia o desconfianza.

Es difícil que la política internacional dé votos

"El votante no decide su voto en función de la política internacional", señala Adrián Caballero, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona. "La política internacional no suele entrar en la agenda de la campaña electoral, ni en la comunicación de los meses previos", sostiene. Sin embargo, cree que esta estrategia tiene sentido dentro de la apuesta del Gobierno de que 2023 sea un año "tranquilo" en el que los esfuerzos se destinen a la promoción de la gestión económica una vez se cierren las tareas pendientes a nivel social como la Ley de Vivienda.

Por tanto, Adrián Caballero, que también es doctor en Comunicación Política, lee las palabras de Calviño no solo en clave de buscar el aplauso por parte de las instituciones europeas, sino de traer ese aval a España de cara a las próximas elecciones, para poder sacar pecho de los datos de inflación, de empleo o de la cantidad de fondos recibidos en comparación con el resto de fondos. En ese sentido, aprecia que grandes negociaciones como el ya mencionado tope al gas no se traducirán en votos, pero sí que los ciudadanos lo noten en su factura de la luz. Por lo que resulta igualmente importante destinar esfuerzos en potenciar el peso en estas instituciones, como ha tratado de hacer Sánchez, para poder sacar adelante las políticas que se demandan en el país de origen.

Además, en el caso de que finalmente Sánchez sea el candidato socialista de las generales, el politólogo sí que entiende que el protagonismo que haya podido adquirir el presidente del Gobierno puede contribuir a que se tenga una mejor percepción de él como candidato. "El sistema español está hecho con unas listas cerradas, pero lo que importa es el candidato que se presenta a la Moncloa", señala, por lo que son factores que contribuyen a la construcción de su imagen. "A medida que se acerquen las elecciones será interesante cómo valoran al líder político, la campaña va de eso y se la juegan ahí", destaca, porque esta percepción juega un papel en la decisión del voto.

El peso del voto económico

El profesor de la Universidad de Barcelona también destaca el papel que tendrá el voto económico en las próximas elecciones generales, después de una legislatura que se ha caracterizado por luchar contra una recesión. "El voto económico siempre está, premia o castiga al Gobierno", explica, pero hay una parte de la sociedad que vota en función de cómo está la economía del país y otra que lo hace leyendo su situación particular. "En los estados de bienestar europeos los ciudadanos votan en función de la economía personal, porque entienden que si esta está bien es porque el Gobierno ha actuado de forma adecuada. Algo que en EEUU opera al contrario, porque al ser tan liberal no pueden culpar al presidente de la situación".

No obstante, en el caso de que las cosas vayan bien, la oposición intentará que el voto económico desaparezca si cree que no puede ganar el relato por esa vía, argumenta. En cambio, el Gobierno destinará los meses hasta las elecciones a sacar partido de sus logros. "Una parte de los españoles mira su bolsillo, que su familia tenga trabajo, las facturas, la situación de sus amigos y si la sensación general es buena, el Ejecutivo va a buscar relacionar esa situación positiva con su gestión económica". Además, de cara a las urnas, esto resulta favorable al PSOE, dado que la buena situación económica no desmoviliza a su electorado y, por el contrario, si podría desincentivar a los del centroderecha.