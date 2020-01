Moncloa contrata de urgencia a una firma de hostelería ante el colapso del complejo

El complejo de la Moncloa va a contratar con carácter de urgencia a una empresa de restauración para poder ofrecer un servicio que desde hace un mes no se está prestando. La situación actual es de colapso: el comedor principal del recinto está cerrado, los trabajadores no tienen dónde comer y para poder adquirir algún alimento o bebida tienen que desplazarse a algunas de las facultades ubicadas en Ciudad Universitaria. Ahora, ya con el Gobierno en plenitud de funciones una de las primeas medidas que ha tomado el Ministerio de la Presidencia que dirige Carmen Calvo ha sido la de sacar a concurso este contrato.

Los interesados en pujar por este contrato tienen hasta el próximo 5 de febrero para presentar sus ofertas ante Presidencia. Es un concurso importante ya que se trata de elegir a la empresa que ofrecerá las comidas a los 2.000 empleados de Moncloa que cada día acuden al comedor. Administrativos, personal de seguridad, asesores... Y también será la compañía que atienda a presidentes autonómicos o jefes de Estado y de Gobierno que visiten el complejo oficial. Todo ello para los próximos cuatro años y por un coste estimado de 10,2 millones de euros.

El contrato busca, además, solucionar la situación límite por la que atraviesan 38 trabajadores que desempeñaban sus servicios para la anterior adjudicataria y que de la noche a la mañana fueron despedidos. Ahora están en la calle después de años y años en su puesto. También llevan varios meses sin cobrar. De hecho, el Gobierno destaca en su nuevo pliego de contratación que "la deficiente situación financiera de la empresa adjudicataria del anterior contrato ha ocasionado su resolución debido a sucesivos embargos de la Seguridad Social, lo que motiva, asimismo, la presente contratación".

Los trabajadores de Moncloa despedidos han llegado a presentar una demanda colectiva contra el Gobierno. Lo hicieron hace unos días ante la situación límite que están viviendo. Quieren una solución y que se les pague las nóminas que se les adeudan. La contratación de una nueva adjudicataria del servicio de comedor podría ser una vía de aire para ellos.

El problema es aún mayor de lo que esperaban porque cuando han acudido a la oficina de empleo les han comunicado que no tienen derecho a paro. "La empresa nos ha entregado un certificado en el que se nos comunica el despido, pero el paro nos los rechaza porque considera que estamos subrogados a otra empresa". Denuncian que la compañía no les certifica un despido y, por tanto, no pueden acreditar que se encuentran en situación de desempleo.

Los 2.000 menús diarios en Moncloa

En Moncloa se sirven cada día unos 2.000 menús. Los primeros platos están compuestos por verduras, ensaladas, hortalizas, legumbres, caldos, sopas, consomés, purés, cremas, patatas, arroces, pastas y huevos. Los segundos, por su parte, se elaboran en base a pescado, carne, aves... y van acompañados de guarnición. Los postres son fruta, productos lácteos, helados y repostería. Todo ello acompañado de bebida y pan. ¿El precio? 9 euros.

El servicio que se acaba de sacar a concurso también incluye los llamados menús de protocolo. Es decir, aquellas comidas que se ofrece en zonas de trabajo a altos cargos o a visitas institucionales que acuden a Moncloa. Y también los servicios de máquinas expendedoras de 'vending', que en este momento se encuentran inutilizadas por la falta de suministro. A continuación puede consultar el pliego de contratación:

Todos los alimentos que se sirven en Moncloa, evidentemente, deben pasar el correspondiente control de calidad. No se incluye en el presente contrato el servicio del presidente del Gobierno y su familia, que cuentan con su propio cocinero.