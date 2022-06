Moncloa estudia un 'fondo metrobús' para abaratar los transportes públicos

El Gobierno ha decidido ampliar y mejorar el decreto antiinflación. El Consejo de Ministros prevé aprobar a finales de este mes una nueva norma con rango de ley con nuevas medidas para hacer frente al incremento que no cesa de los precios. Se prolongarán tres meses más el descuento de 20 céntimos a los carburantes, el tope del 2% a las subidas del alquiler o la ampliación del ingreso mínimo. Y, además, se incorporarán nuevas iniciativas, como la subida del 15% a las pensiones no contributivas, es decir, invalidez, orfandad, viudedad y aquellas en las que la persona en edad de jubilación no ha cotizado el mínimo de años exigidos.

Las negociaciones son intensas en el Gobierno de coalición. Varios ministerios lideran los contactos: las tres vicepresidencias -Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera- y los ministerios de Hacienda, Presidencia y Derechos Sociales. El Ejecutivo asume internamente que la situación obliga a dar una vuelta de tuerca a las medidas aprobadas en el mes de marzo y convalidadas en el Congreso de los Diputados gracias al apoyo de Bildu porque la guerra en Ucrania sigue complicando todo. Las alarmas están encendidas porque, pese a que la situación es igual de preocupante en toda Europa, las respuestas exigen políticas nacionales.

Una de las nuevas medidas que está estudiando el Gobierno es la de autorizar un fondo especial para abaratar el precio del transporte público. El modelo en el que se ha fijado el Ejecutivo es Alemania, donde el abono mensual se ha recudido a nueve euros. Fuentes del Ministerio de Hacienda reconocen que la medida se está estudiando, con números concretos. También Transición Ecológica está participando en el diseño de una decisión que serviría, además, para desincentivar el uso del vehículo privado.

La ministra Ione Belarra envió este lunes a María Jesús Montero una propuesta concreta para reducir todas las modalidades de abono de transporte público urbano e interurbano hasta los 10 euros. Esta bajada de precio se sufragaría a través de la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por importe de 560 millones, que financiaría un Fondo Extraordinario de Fomento al Transporte Público. Hacienda prefiere no entrar en este particular y se limita a afirmar que se sigue negociando.

Sobre las pensiones no contributivas, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ultima el mecanismo para aprobar la subida en la nómina de julio, adelantando así la subida prevista para final de año. También se está negociando una modificación del bono social con varios objetivos: ampliar su extensión para que llegue a dos millones de familias, agilizando su acceso mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre administraciones, y regulando la aplicación del principio de precaución.

El Gobierno también está negociando una ampliación del escudo social para prohibir los cortes de suministro, tanto de luz y de gas como de agua, en la vivienda habitual cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida o el agravamiento de la situación de vulnerabilidad social o económica. Es una propuesta también de Unidas Podemos que en el PSOE no ven con malos ojos, ya que ya se hizo durante la pandemia.

"Se pondrá en marcha un protocolo obligado de comunicación por el que la empresa suministradora deba comunicar su intención de cortar el suministro previamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que hará una comprobación de renta y pedirá un informe a los servicios sociales. En el caso en el que se certifique la vulnerabilidad, no podrá procederse al corte del suministro de electricidad, agua y gas", plantean los morados.