Moncloa fía la resurrección de Sánchez al tope al gas y a acelerar los fondos UE

Moncloa espera que el visto bueno definitivo al tope al gas marque un punto de inflexión en la legislatura. Que sea el comienzo de la 'operación remontada' para un Pedro Sánchez que, según asumen los propios análisis internos del PSOE, continúa atravesando por el momento de mayor debilidad desde que se abrazó a Pablo Iglesias para conformar el Gobierno de coalición. Cada votación en el Congreso tiene sus riesgos. Aún así insisten que queda "un mundo" hasta las generales. El mensaje de Sánchez de esta semana, reafirmando que las elecciones serán a diciembre de 2023 y que él se presentará, intentan acallar algunos comentarios.

La inflación está opacando toda la estrategia del Gobierno. Por mucho que presidente y ministros se esfuercen en intentar destacar los logros económicos, el incremento de los precios demuele cualquier hoja de ruta. En Moncloa y los ministerios lo asumen, por eso han recibido como un hecho "histórico", así lo califican en la cúpula del Gobierno, el acuerdo con Bruselas para topar el precio del gas. "Histórico" porque supone la "intervención del mercado eléctrico" y porque en la práctica no hay precedentes. En Moncloa avisan que vienen meses de altas turbulencias en el mercado energético y consideran que haber logrado el tope al gas "protege" a las familias y empresas españolas "de las subidas que puedan venir" a lo largo del próximo año.

El ahorro final del tope al precio del gas no es, no obstante, el esperado inicialmente por el Gobierno. La Vicepresidencia tercera trabajó con un beneficio de un tercio de la factura eléctrica, pero finalmente se ha ido rebajando al 15-20%. La compensación que hay que pagar a las eléctricas, 6.300 millones, va a ser asumida por los clientes acogidos a la tarifa regulada principalmente. El ahorro, por tanto, ha quedado difuminado por ese cargo que la parte de Unidas Podemos en el Gobierno quería cargar al sector energético con un impuesto. Este viernes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, insistía en ello.

El argumentario que ha repartido el Gobierno entre ministerios ahonda en destacar este hito "histórico" de haber podido topar el gas. No era el plan inicial de Sánchez, que propuso en principio sacar el gas de la factura, pero la decisión es importante y quieren 'venderlo'. En eso incidirán los miembros del Ejecutivo en los próximos días. Y en esta decisión confían para dar un vuelco a la deriva que atraviesa el presidente y sus ministros.

A Sánchez sus asesores demoscópicos (en el comité de dirección de Moncloa este asunto ocupa buena parte de las reuniones) le vienen presentando semana tras semana datos duros. El PSOE resiste por encima de los 100 diputados, lo cual tras una pandemia y una guerra en suelo europeo no es baladí. Pero la tendencia es preocupante y la incertidumbre elevada. Circulan por Presidencia todo tipo de recetas para remontar el vuelo: hablar de otra forma a los españoles, volver a los registros del Sánchez que recuperó el PSOE y ganó la moción de censura, reconducir la relación con Podemos (el mensaje de este miércoles a Pablo Echenique no fue casual)… Pero, en general, la receta que ha decidido aplicar el Gobierno es destacar la gestión económica y la respuesta que se ha dado a los más necesitados.

Sánchez lo repite cada vez que puede: "España crece y crea empleo de calidad", la subida del SMI a 1.000 euros o la revalorización de las pensiones, todo ello en contraposición con la respuesta que dio a la crisis el Gobierno de Mariano Rajoy. Avances sociales que sumados al empuje de los fondos europeos deberían hacer posible una recuperación demoscópica. Si Feijóo ha avanzado varios puntos en apenas dos meses en el PSOE también lo ven posible. Moncloa y Economía han dado en los últimos días un empujón a los Perte, que no están avanzando como se esperaba, y se espera que la situación en 2023, el año decisivo, sea diferente. Presidencia también está volcada en la búsqueda de inversiones internacionales para que apuesten por España

Lo que repiten una y otra vez en Moncloa es que la legislatura se le puede hacer larga al PP de Feijóo y que son tiempos de grandes turbulencias, también en el terreno electoral. Pese a todo, en el Gobierno sostienen que la economía española tiene sus fortalezas y que el escenario no es, ni mucho menos, el que se llevó por delante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y sumió al PSOE en una profunda crisis. "Sánchez está vivo y yo no le minusvaloraría", afirma un colaborador.

Trabajan en el Gobierno con un escenario, eso sí, de práctica economía de guerra y un conflicto en Ucrania que se espera largo. Y en cuestión de una semana, las elecciones en Andalucía. Los datos que le llegan al PSOE no son buenos. En Génova se respira un ambiente muy diferente. Dos datos brutos del último sondeo del CIS: el 12% de los votantes de Sánchez en las generales cogería ahora la papeleta del PP, lo que implica que los populares están empezando a retomar el centro del tablero. La izquierda está, en general, desmovilizada y no es competitiva, con las encuestas en la mano. Un dato: el PSOE siempre ha ganado en la provincia de Sevilla, no ha perdido en ninguna cita con las urnas.

Tras Andalucía viene un evento histórico para España y, por extensión, para el Gobierno. La Cumbre de la OTAN de Madrid, el momento de la foto con Biden en la capital-se está intentando que con Zelenski también- y de que Sánchez sea el anfitrión del cónclave donde se va a decidir el futuro de la geopolítica mundial. El Ejecutivo se volcará y no se descarta la presencia de Yolanda Díaz. Lo que no se esperaba el Gobierno es que la crisis con Argelia subiera de nivel en vísperas del evento más importante de la Alianza Atlántica. El problema no está resuelto pero haber implicado a la Comisión Europea es un paso importante para que Argel rectifique.

2023, año electoral decisivo



En el PSOE ya miran al maratón de 2023 y será otra de las decisiones que tenga que afrontar Sánchez tras la cumbre de la OTAN. La posible crisis de Gobierno que circula por el socialismo es una opción a tener en cuenta. Pero el secretario general también tiene que hacer apuestas importantes, como quién competirá en plazas de primera, como las alcaldías de Madrid y Barcelona. El próximo será un año donde la fotografía política puede dar un giro de 180 grados.