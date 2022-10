Moncloa anuncia un plan de inversiones extraordinario para Ceuta y Melilla. 

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros del martes aprobará unos planes extraordinarios estratégicos de inversiones en fronteras y en aduanas de Ceuta y Melilla para "favorecer la vida de las personas" que viven en las dos ciudades autónomas. Según ha explicado la ministra portavoz en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, este acuerdo es un compromiso del Debate del Estado de la Nación en el que ha trabajado su Ministerio a instancias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para unos "planes extraordinarios estratégicos desde el punto de vista social y económico para favorecer la vida de las personas que viven en Ceuta y Melilla y para favorecer la fortaleza de nuestro país", ha explicado.

Rodríguez ha matizado que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y que conlleva, entre otras cuestiones, importantes inversiones en fronteras y en aduanas. "Muestra el compromiso del Gobierno con las ciudades autónomas", ha apostillado. Así, ha querido dejar clara la postura del Gobierno en cuanto a la soberanía de España después de que Marruecos haya sostenido este jueves que "no tiene fronteras terrestres" con España y que Melilla es "presidio ocupado" en una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a las aclaraciones que se le habían pedido por el "uso excesivo y letal de la fuerza" contra migrantes de origen africano en los sucesos en la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio.

"No dudamos de nuestra soberanía, la reivindicamos. No tenemos ninguna duda", ha enfatizado la portavoz del Gobierno después de cargar contra la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, por "alarmarse" después de la misiva marroquí ante la ONU. "No tengo que esperar a que nadie me diga que Burgos es español", ha espetado. Dicho esto, ha puesto en valor la declaración conjunta que ambos países firmaron el pasado mes de abril en la que expresaban "claramente que existen fronteras terrestres". "Me sorprende que haya quien tenga que esperar que otros digan cuál es la soberanía española", ha subrayado.

A su juicio, el mencionado acuerdo entre los países vecinos está siendo "muy positivo" para Ceuta, Melilla y el conjunto de España y para la relación de vecindad. "Ya se abrieron fronteras para las personas y habrá una reunión de alto nivel a finales de año donde se trabajará también la frontera comercial, de mercancías", ha adelantado. Preguntada por si el Gobierno central se ha dirigido a Marruecos por la misiva remitida a la ONU por parte del reino alauí, Rodríguez ha dicho que no tiene constancia y ha enfatizado en la declaración conjunta y pública firmada en abril.