Moncloa ve peligrar el 'Plan Sánchez' para bajar la luz por el recelo de Scholz

El escollo era Scholz, está siendo Scholz y va a seguir siendo Scholz. El ‘Plan Sánchez’ para desacoplar el gas del sistema que fija el precio de la electricidad a nivel europeo se está encontrando con los recelos de Alemania. Según explican fuentes comunitarias, el canciller germano se inclina por no aceptar esta desvinculación, poniendo en serio riesgo la iniciativa de Moncloa con su gira por varios países para conseguir un apoyo mayoritario en el decisivo cónclave que arranca en apenas 48 horas con Joe Biden de testigo de excepción. Sánchez cuenta con el apoyo de Macron, Draghi, Costa y Mitsotakis, pero Berlín sigue mostrando sus serias dudas.

Sánchez se había fijado como objetivo amarrar ante sus colegas europeos una reforma en la que lleva insistiendo desde septiembre del año pasado y que hasta ahora ha sido rechazada por activa y por pasiva tanto por la Comisión como por Alemania. La guerra en Ucrania y el agravamiento de la emergencia energética sirvió al Gobierno español para dar una vuelta de tuerca a su proyecto y Sánchez redobló su apuesta. Pero el éxito del 'Plan Sánchez' se encuentra ahora mismo en entredicho.

Las fuentes consultadas explican que Alemania ya ha comunicado oficiosamente su oposición a una reforma del mercado eléctrico de este calado tanto a algunos gobiernos como a la Comisión Europea. En el Ejecutivo español prefieren no hacer comentarios sobre la acogida que está teniendo el 'roadshow' de Sánchez por varios países de la UE. Quieren mantener un perfil bajo a nivel informativo en la semana clave y el propio presidente del Gobierno no ha aceptado preguntas de los periodistas en sus comparecencias ayer junto a Macron en París y De Croo en Bruselas.

Sánchez ha depositado su esperanza en esta gira, que le llevó a pasar el viernes por Italia y Alemania, precisamente. De hecho, el Gobierno ha pospuesto cualquier medida económica hasta la resolución del Consejo Europeo, que contará con la presencia el jueves de Joe Biden. Es decir, Moncloa se ha negado a tomar decisiones urgentes en el terreno doméstico hasta conocer los acuerdos del cónclave en Bruselas, a la espera de una decisión comunitaria que pueda aliviar la situación de los precios de la energía y de los combustibles.

Mientras tanto otros países sí han ido anunciado medidas internas. Algunos de ellos reman junto a España para intentar desacoplan el gas del precio de la luz a nivel europeo. Es el caso de Francia, Portugal y la misma Italia. El primer ministro transalpino, Mario Draghi, dio a conocer la decisión el mismo viernes tras reunirse con Sánchez en Roma: bonificación de 25 céntimos por litro de gasolina o gasoil. Y antes lo hizo Macron, que ayer se posicionaba junto a Sánchez en la desvinculación. "España y Francia coinciden en la necesidad de intervenir el mercado para desacoplar el precio del gas del de la electricidad", explica Moncloa.

La única medida concreta que ha puesto encima de la mesa hasta ahora el Gobierno ha sido una bonificación del gasóleo profesional

Hay que recordar que Francia, Italia, España, Portugal, Grecia y Rumanía presentaron en diciembre un 'non-paper' en el que ya se posicionaban a favor de dicho desacople. Hay que "actuar ahora para que nadie pueda someter a Europa a un chantaje con los precios de la energía", indicaba ayer Sánchez desde París.

La única medida concreta que ha puesto encima de la mesa hasta ahora el Gobierno español ha sido una bonificación del gasóleo profesional, dada a conocer este mismo lunes por la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para contener las protestas de los transportistas y evitar mayores problemas de abastecimiento de los productos básicos. Hasta este lunes, por tanto, el Gobierno no había planteado medidas en el terreno energético que supusieran un coste para las arcas públicas, limitándose a señalar que iba a rebajar el precio de la luz, el gas y los combustibles. Sin concretar nada. Este lunes, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirmaba que el Gobierno, según la información que ha transmitido a las autonomías del PP, no tiene intención de bajar impuestos y está pensando en ayudas directas.

La rectificación de Ribera

Mientras Europa decide qué medidas poner sobre la mesa a nivel comunitario, el Gobierno protagonizaba este lunes un nuevo giro de guión. El Ministerio para la Transición Ecológica enmendaba su propuesta para topar el precio de la luz en el mercado mayorista de 180 euros/megavatio hora (MWh) y lo metía en un cajón. Han sido apenas cuatro días apenas de vida del plan. Desde el entorno de Teresa Ribera se limitan a señala que siguen trabajando en propuestas y que si no se toman medidas comunitarias se adoptarán en el terreno doméstico en el Consejo de Ministros del próximo martes 29.

Sánchez, que sigue intentando ser el 'salvador' de la crisis energética, ha pospuesto hasta ahora la decisión de bajar los impuestos, aunque sea de forma selectiva. "La cuestión no son solo los impuestos, no es lo más relevante. Lo más relevante es acabar con este contagio, donde el precio del gas inflige una subida descomunal y que no se puede asumir para la industria, para la economía europea y para los españoles y españolas", afirma una fuente oficial del Gobierno.

Los datos que maneja Moncloa sobre el incremento del precio de la luz son los siguientes: "Cuando llegamos al Gobierno, en el precio de la luz una tercera parte eran impuestos; ahora mismo representan un 11%. Los hemos bajado, por tanto, un 60%. Si comparamos el precio de la energía hoy al 1 de enero de 2021, el precio de la energía ha subido en torno a un 480%. Y el precio del gas ha subido desde el 1 de enero de 2021, en torno a un 470%.