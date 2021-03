Monedero entrega al juez la factura con Neurona y desmiente su creación ad hoc

Juan Carlos Monedero ha declarado en calidad de imputado este lunes ante el juez que investiga los trabajos que Neurona. El fundador de Podemos ha cumplido con el requerimiento y ha comparecido en los juzgados de Plaza Castilla para explicar los pormenores de una factura que giró a la consultora mexicana por trabajos de consultoría realizados en el año 2018. El politólogo ha aportado además numerosa documental con la que pretende probar que el recibí en cuestión no se hizo 'a posteriori' para justificar el cobro de 26.000 euros sino que responde a trabajos realizados 'in situ'.

Así lo ha explicado ante el magistrado Juan José Escalonilla, el cual le imputó en este procedimiento penal el pasado mes de febrero a tenor de un informe de la Policía Judicial que alertó de posibles irregularidades en el cobro de este dinero. El político, que ha atendido a la prensa a su llegada y salida de los juzgados, ha dicho que no había ilicitud alguna y ha denunciado una caza de brujas contra Podemos. Un malestar que también se lo ha trasladado al magistrado durante su declaración, de acuerdo con fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por La Información. Las mismas han explicado que, tras entregar la factura así como los justificantes de los vuelos realizados a Iberoamérica, le ha dicho al juez que 'el paseíllo' se hubiera evitado si le hubieran requerido todo este material antes de citarle.

Monedero, que ha respondido a Fiscalía, magistrado y su defensa, ha precisado que la factura no se creó 'ad hoc', como sostiene la UDEF, sino que ya a finales de diciembre se intercambió correos con Neurona Consulting para fijar el precio del pago así como el concepto del servicio. Este último correo también lo ha aportado a la causa aunque lo ha hecho en un escrito presentado esta misma mañana, antes de declarar, y al que se ha remitido durante su intervención, de acuerdo con las fuentes consultadas. Ya en sede judicial ha dicho que solo facturó "300 horas de consultoría presencial Buenos Aires, México y Colombia" quitando del concepto otros servicios que finalmente no cobró a la consultora política.

"¿Qué delito se me imputa?"

Según ha relatado, el 13 de enero envió la factura a Neurona y el día 25 se la ingresaron en la cuenta. Acto seguido la entidad, al tratarse de una cuantía superior a los 10.000 euros, le pidió que justificara el origen de esta transferencia, motivo por el cual aportó el recibí ya en el mes de febrero de 2019. "Les he demostrado que la factura no se realiza cuando me la pide el banco. Salgo de un juicio recordando que si me hubieran pedido los documentos hace 18 meses este juicio no había tenido lugar", ha dicho a su salida de los juzgados de Plaza Castilla donde ha apuntado que su imputación se enmarca en una especie de "guerra jurídica" que está afectando principalmente a los líderes de su partido.

La factura, no obstante, recoge un error de fechas relativo la facturación ya que figuraba en el año 2018 si bien finalmente el pago se efectuó en el año 2019. Monedero, que ha insistido en que no sabe de qué delitos se le imputa, ha negado en todo momento haber actuado de intermediario entre la formación que fundó y Neurona. Al respecto, ha explicado que sus vínculos se ciñen a Neurona México y que no tiene nada que ver con la matriz que se registró en España un mes antes de los comicios de abril de 2019.