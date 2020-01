Monedero, el hombre que mueve los hilos para que Iglesias no olvide el espíritu 15M

Juan Carlos Monedero se ha convertido en el asesor 'aúlico' para Unidas Podemos en este nuevo periodo que se abre para un partido que con apenas seis años de vida (su sexto cumpleaños es este viernes 17 de enero, precisamente el mismo en el que Íñigo Errejón se marchó) va a entrar en el Gobierno central. El fundador de la formación dimitió de la dirección pero siempre ha permanecido muy cerca de Pablo Iglesias y los suyos. Hizo la travesía por el desierto en la oposición y ahora tiene reservado un papel destacado, aunque no en la primera línea.

Imagen número uno: pacto del Gobierno de coalición firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el pasado día 30 en el Congreso de los Diputados. Los periodistas se quedan fuera de la sala pero dentro, donde se rubrican los 49 folios del acuerdo, hay una veintena de cargos del PSOE y Unidas Podemos: María Jesús Montero, Irene Montero, Adriana Lastra, Pablo Echenique, Iván Redondo, Alberto Garzón, Félix Bolaños... En la imagen se cuela un hombre ajeno a las estructuras de ambas formaciones: Monedero. Se deja fotografiar junto a María Jesús Montero.

Monedero, junto a Montero el día que se firmó el pacto de Gobierno / J. C. Monedero

Imagen número dos: segunda votación de investidura del Congreso. Sánchez vence por la mínima, no sin suspense, y Iglesias llora junto a Echenique. En la tribuna está Monedero, que lo celebra como uno más. Lanza un tuit: "Un día histórico. La España a la que no dejaban representar los poderosos va a gobernar. La dignidad del 15-M entra en el Gobierno. Sí se podía. Qué honor de gente. Un abrazo especial a Aina Vidal, que está aquí con su enfermedad y su enorme coraje. Nos compensa de todo". Sale al patio de Floridablanca y se funde en abrazos con Rafa Mayoral o Victoria Rosell, entre otros.

Estas dos escenas demuestran que Monedero se encuentra ahí. Y que está ayudando a armar el equipo de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición. La vicepresidencia de Iglesias y los cuatro ministerios necesitan un impulso y el profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense está colaborando desde la distancia, indican fuentes del partido morado. El objetivo conjunto de la formación que ha aportado 35 diputados a la coalición es gobernar y que Sánchez no anule al área social del Gobierno que va a dirigir Iglesias.

Monedero es el único fundador de Podemos que continúa junto a Iglesias. De los cinco 'jinetes' que participaron en el primer Vistalegre solo quedan ellos. Íñigo Errejón ha fundado una nueva marca y fichó a Carolina Bescansa. Hoy uno se ubica en el 'gallinero' del Congreso y la gallega se encuentra alejada de la política tras fracasar en las últimas generales. Luis Alegre, por su parte, ha regresado a su plaza de profesor en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense.

Iglesias junto a Monedero y Errejón, tres de los fundadores de Podemos / EFE

Cuentan en Unidas Podemos que aunque Monedero no forme parte de la formación sus opiniones son tenidas en cuenta. Sigue influyendo, por tanto, aunque quien tome las decisiones sean ahora otros. Hay quien opina, incluso que será un buen contrapeso para que el futuro vicepresidente Iglesias y sus ministros no olviden el "espíritu 15-M". En definitiva, añaden, que el síndrome de La Moncloa que invade a todos los dirigentes que acceden al poder no contagie a Podemos. Monedero, de hecho, fue la primera persona en entrevistar a un dirigente de Podemos tras la investidura victoriosa. Lo hizo en el mismo Congreso con Pablo Echenique para su programa 'En la Frontera'.

El equipo de Pablo Iglesias en la Vicepresidencia de Asuntos Sociales y Agenda 2030 sigue completándose. Su jefe de gabinete, con rango de subsecretario, será otra persona clave en Podemos: José Julio Rodríguez. El exJemad es considerado otro de los actuales ideólogos de la formación. Lidera el partido en Madrid y también estuvo en el Congreso el día de la moción de censura. Junto a él, según establece el Real Decreto 595/2018 que regula la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, pueden trabajar hasta nueve asesores -con rango y sueldo de director general- elegidos de forma discrecional.

Juanma del Olmo también estará en Vicepresidencia como director de Estrategia y Comunicación. Ione Belarra, por su parte, será secretaría de Estado de la Agenda 2030, en sustitución de Cristina Gallach; Nacho Álvarez, gurú económico del partido, será secretario de Estado de Asuntos Sociales; y Noelia Vera será número dos de Irene Montero en Igualdad. Será un equipo, en definitiva, de pesos pesados de Podemos los que desembarcarán en el Gobierno. En el día a día del partido en Princesa estará Alberto Rodríguez. Y en el Congreso el portavoz será Echenique. Las piezas se están movimiento.