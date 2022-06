Montero apoya el blindaje de la sanidad ante el "desmantelamiento" de Moreno.

Semana decisiva en Andalucía, los partidos buscan recabar los últimos votos para gobernar el parlamento andaluz. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha defendido este domingo en la provincia de Granada el "blindaje" de la sanidad pública, de calidad y universal para toda la ciudadanía frente al modelo de "deterioro y desmantelamiento emprendido por Juanma Bonilla en los últimos tres años y medio".

Antes de participar en el Día de la Rosa del PSOE de Huétor Vega junto al cabeza de lista del PSOE por Granada al Parlamento andaluz, Noel López, el candidato número 7 del PSOE de Granada al Parlamento andaluz, Jorge Ibáñez, y la secretaria general del PSOE de Huétor Vega, Carolina Higueras; Montero ha subrayado el esfuerzo realizado por los anteriores gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía a favor de la marca Granada Salud y recordado que fueron los que pusieron en marcha el Parque Tecnológico de la Salud, "referencia en toda España y Europa para la asistencia e investigación sanitaria".

"Asistimos ahora a un desmantelamiento de los servicios públicos, hoja de ruta que sigue siempre el PP, a través del deterioro de los mismos respecto a los tiempos de listas de espera o ser atendido por el médico de atención primaria, que hace que al final el Gobierno de Moreno opte por la concertación privada de esos servicios sanitarios", ha lamentado la socialista quien ha asegurado que "cuando se inicia ese camino, tiene difícil retorno como hemos visto en otras comunidades donde ha gobernado la derecha".

El PSOE, según ha remarcado, reivindica una sanidad pública, de calidad y universal para toda la ciudadanía, como así lo va a hacer el Gobierno de España el próximo martes a través de una ley de blindaje. "Una ley que, sin conocerla, ya ha recibido el rechazo de Moreno que ha dicho que no es necesaria. Evidentemente para el PP no es necesaria blindar una sanidad pública que para ellos no tiene tanto interés como lo tiene para las y los socialistas", ha apostillado.

En esa apuesta por servicios públicos como la sanidad, Montero ha recordado que Andalucía ha contado con "más recursos que nunca en su historia", al recibir del Ejecutivo de Pedro Sánchez más de 22.000 millones de euros. "Esto supone más de 4.500 millones de euros al año en políticas que podían haber favorecido la contratación de profesionales médicos, infraestructuras sanitarias* En definitiva, el refuerzo de este pilar del Estado del Bienestar tan necesario en este tiempo de pandemia", ha expuesto.

"El próximo 19 de junio lo tenemos que afrontar con el ánimo y la necesidad de cambiar la política que nos ha hecho dar pasos atrás durante estos años de Gobierno de Moreno y siempre orgullosos de las políticas que está poniendo en marcha el presidente Sánchez", ha remarcado. Tras incidir en la relevancia que tiene acudir a las urnas el próximo domingo, Montero ha resaltado que habrá que optar por el PSOE y por Juan Espadas que "cree en la sanidad pública, opta por estabilizar las plantillas y le da al valor de lo público mucha importancia o seguir en esta línea de deterioro a la que nos está conduciendo Moreno".

"La fuerza del voto es la que va a permitir cambiar las cosas y seguir con esos años que teníamos de ilusión respecto a la salud y conquista de nuevos derechos. También a hacer de esto una de las señas de identidad de Andalucía, que traspasó las fronteras de Despeñaperros justamente por su impulso en materia sanitaria. Ahora, lamentablemente, tenemos unos datos en sanidad, dependencia o educación que nos avergüenzan", ha concluido.

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE por Granada al Parlamento andaluz, Noel López, ha hecho un llamamiento a la movilización de las y los granadinos y ha pedido el voto para el PSOE y el proyecto que lidera Juan Espadas. "Un partido y un candidato comprometidos con nuestra provincia, que tienen un proyecto e ideas. Nos jugamos mucho el 19 de junio, toca decidir el futuro de Granada y de Andalucía", ha enfatizado. López ha añadido que "Granada posee muchas oportunidades y el PSOE es el garante de la responsabilidad y de la sensibilidad que las y los socialistas tenemos y que queremos para todos y cada uno de los granadinos y granadinas". "Le animamos a que vayan a votar y que lo hagan por un proyecto renovado y con futuro como es el de Juan Espadas y el PSOE", ha concluido.