Montero: Madrid no está informando a Sanidad del resultado de los test rápidos.

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que la Comunidad de Madrid no está informando al Ministerio de Sanidad de la información y confirmación de las pruebas de test rápido de Covid-19 que se están realizando. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha señalado que los datos tienen que ser "coherentes" con la realidad epidemiológica, comentando que los epidemiólogos y técnicos del departamento que dirige Salvador Illa tienen "dudas" de que la Comunidad de Madrid está aportando la información "en tiempo y en forma".

"La Comunidad puede dar los datos posteriormente, una vez se haga el recuento como ocurre muchas veces, y además somos conscientes de que los test rápidos que se están realizando tampoco estamos obteniendo la información ni la confirmación", ha enfatizado la portavoz del Gobierno.

Este lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, señaló que la situación de la pandemia en Madrid, pese a las medidas tomadas por el Ejecutivo autonómico cerrando zonas básicas de salud, es de "ascenso relativo". "Al haber un cambio en el sistema puede ser que los datos de los test de antígenos no hayan llegado todavía y eso haya provocado un ligero descenso en los datos de la incidencia acumulada. Tenemos alguna duda del uso de antígenos y al retraso de las notificaciones. Ahora mismo no me atrevería a decir si la ciudad de Madrid va mejor o peor", ha dijo.