Montero podrá desbloquear un total de 4.500 millones para las autonomías

La Abogacía del Estado ha dado vía libre al Ministerio de Hacienda para desbloquear hasta 4.500 millones de euros para las autonomías. La ministra María Jesús Montero ha hecho pública este miércoles la aprobación de dichas entregas a cuenta que, previsiblemente, serán incluidas este viernes en el orden del día del Consejo de Ministros.

Con esto, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, cumplirá un reciente compromiso a realizar antes de los comicios generales, que se celebran el 10 de noviembre. El líder de la oposición, Pablo Casado, se refirió a esta posibilidad, ya confirmada, criticando que Sánchez haga "campaña con el dinero público".

El Ministerio de Hacienda ya avanzó hace dos semanas que había encontrado un resquicio legal para poder traspasar 4.500 millones de euros a las comunidades autónomas por la mejora en la recaudación del IVA, del IRPF y de los impuestos especiales.

Sin embargo, había un obstáculo: la Abogacía del Estado impedía a un gobierno en funciones realizar estas transacciones para no condicionar las cuentas del nuevo ejecutivo que saliera de las urnas. Ahora, la lectura de este dictamen ha variado: puesto que el nuevo gobierno no accedería al poder hasta principios de 2020, este 2019 no se hipotecaría ninguna cuenta de ningún ejecutivo.