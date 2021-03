Montero no ve una "amenaza" que ERC avise con que peligra la gobernabilidad. 

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, no siente como una "amenaza" que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián haya advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que su grupo es imprescindible para la gobernabilidad. En una rueda de prensa en el Congreso tras conocerse la votación del Parlamento Europeo por el que se ha levantado la inmunidad al expresidente catalán Carles Puigdemont, Rufián ha reconocido que empieza a cansarse de que no se haga nada en favor del diálogo en Cataluña: "tanto va el cántaro a la fuente...".

Rufián ha ironizado también sobre el hecho de que parte del Ejecutivo haya aplaudido la votación para retirar la inmunidad de Puigdemont y de otros huidos de la justicia: "Si siguen así lo acabarán celebrando en sus casas y no en la Moncloa". "No las interpreto como una amenaza. Rufián está expresando el malestar lógico de una formación política que no quería este suplicatorio", ha respondido Montero.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Montero ha recordado que se conocía de antemano que el PSOE votaría a favor del levantar el suplicatorio a Puigdemont en el Parlamento Europeo. "Eso no va a afectar para nada en las relaciones que tenemos las diferentes opciones políticas porque todos somos conscientes de la necesidad de superar la situación en Cataluña", ha remarcado.