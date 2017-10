Montilla vuelve a ser el verso suelto del PSC y critica las elecciones del 21-D

El senador socialista y expresidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, considera un "gran error" que haya sido Mariano Rajoy, y no Carles Puigdemont, quien convocara las elecciones autonómicas de diciembre.



"Era tan fácil convocar elecciones... Las hubiésemos tenido un día antes, el 20 de diciembre, convocadas por Puigdemont. Y ahora la diferencia es que las tendremos el 21, convocadas por Rajoy y con la Generalitat intervenida, ¡qué gran error!", ha indicado en una entrevista en El Periódico. Montilla, que se ausentó de la votación del 155, vuelve a ser un verso suelto dentro del PSC.



A Montilla le "sabe mal" el cese del Govern, aunque ha matizado que "es una medida que se puede considerar discutible, pero es legal mientras un tribunal no diga lo contrario". El senador, que insiste en que la crisis catalana es un problema político y no judicial, ha criticado que no se agotaran los esfuerzos para negociar y dialogar: "No he visto la suficiente predisposición de ninguna de las dos partes", ha enfatizado. Para Montilla, que la convocatoria de elecciones fuera una decisión de Puigdemont "era uno de los aspectos más destacados de la negociación".



"Quería elecciones para parar la DUI y el 155"

"Yo era partidario de unas elecciones que pudieran evitar tanto la DUI como el 155. Pero el President de la Generalitat no quiso hacer lo que estaba en sus manos, convocar elecciones, prefirió que lo hiciera Mariano Rajoy. No sé si haciendo cálculos electorales, espero que no", ha destacado. El político socialista ha lamentado que el Govern engañara y prometiera "una independencia sin costes, indolora, que es casi el paraíso en la Tierra".



A su juicio, con el intento de declaración unilateral de independencia lo que lograron fue "dar argumentos a aquellos que quieren en el fondo limitar el autogobierno de Cataluña" y retroalimentar "el nacionalismo español y el independentismo".



Montilla ha afeado al PP que haya sido "insensible durante años a las demandas razonables de Cataluña que tienen que ver con la financiación, las infraestructuras o el respeto a las competencias".

"Lo que tenemos es un problema político, no un problema judicial. Este es uno de los reproches que le hago al PP: que se escude en fiscales y jueces", ha añadido.



Montilla ha descartado la posibilidad de una candidatura única de PSC, PP y Ciudadanos para el próximo 21 de diciembre y ha precisado que la labor de su partido ahora es "dar soluciones y no aportar problemas", "tratar de reconstruir aquello que otros francamente han destruido".