Montserrat se lanza a Europa para luchar contra el "relato fake" independentista.

La cabeza de lista del PP al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha asegurado este martes que el líder del partido, Pablo Casado, la ha escogido como candidata a Bruselas para "desmontar el relato fake" del independentismo en las instancias europeas. Además, ha valorado la importancia de estas elecciones porque "nos jugamos el futuro de Europa".

Durante una entrevista en RNE, Montserrat ha explicado su candidatura europea porque es "una persona que estoy donde el partido mejor me necesita. Casado ha considerado que me necesita en Europa para poder desmontar el relato fake que hacen los independentistas". Igualmente ha destacado que los comicios del 26 de mayo son "trascendentales" ante "la antipolítica, los populismos y el nacionalismo que quieren terminar con la convivencia y con la UE", señalando que las dos grandes amenazas que enfrenta Europa es el Brexit y Cataluña.

Según ha explicado, su candidatura a Europa no se gestó en una conversación de un día con Casado, ya que, mantiene una relación estrecha con él porque forma parte del Comité de Dirección del PP.

Mira también Casado apuesta por Dolors Montserrat como cabeza de lista para las europeas

Montserrat ha querido poner en valor que la lista del PP para la Eurocámara es eminentemente "europeísta" y tiene una experiencia contrastada". "Somos una candidatura potente, todos europeístas y con mucha experiencia. Somos cuatro exministros y dos personas como Esteban González Pons o Antonio López-Istúriz en el corazon del PP europeo", ha subrayado, poniendo en valor la trayectoria de estos nombres.

Además, de Javier Zarzalejos, que fue secretario general de Presidencia de José María Aznar, que concurrirá como el 'seis' de la lista a la Eurocámara, ha destacado que tiene experiencia de gobierno en España, lo que significa también tenerla en Europa.

Preguntada sobre si cree que Vox amenaza los valores europeos, la candidata del PP ha criticado que la de Santiago Abascal sea una formación "antieuropeista" que "quiere terminar" con la UE. "Hay que ver si Vox entra en el Parlamento con quién se sienta. Nosotros lo tenemos claro, lo haremos con el gran Partido Popular Europeo que es el que gobierna las grandes instituciones de Europa", ha recalcado.

Niega la policía patriótica

Sobre la ausencia del exministro de Interior Jorge Fernández Díaz en las listas del PP en este ciclo electoral, Montserrat ha señalado que la decisión de confeccionar las listas corresponde a Génova. "A mi no me toca saber, ni conocer. Lo desconozco", ha asegurado, tras ser preguntada si Fernández Díaz no ha sido incluido en las planchas por la polémica generada por la 'Operación Kitchen'.

Con respecto a este asunto, Montserrat ha querido reivindicar la independencia de los poderes del Estado en España. "No permito decir, en una democracia tan avanzada como la española, que hay policía política", ha asegurado, indicando que hay que dejar que la Justicia haga su trabajo.