Moreno: "Si yo no hubiera dado el paso España tendría hoy otro seleccionador"

El exseleccionador nacional Robert Moreno ha emitido un comunicado sin preguntas este jueves en el que ha respondido a las críticas de Luis Enrique, quien lo tachó de "desleal", y ha sentenciado: "Si yo no hubiese dado el paso, España ahora tendría otro seleccionador". Además, Moreno, visiblemente afectado, ha asegurado que aún no comprende por qué Luis Enrique "ya no quiere contar conmigo".

Moreno ha comenzado su intervención señalando que "no quería dejar más tiempo" y recordando que no entraría en polémicas por lo que no aceptaría preguntas tras unas declaraciones que, señalaba, "solo contendrán hechos". Así ha relatado su estrecha relación con el exentrenador del Barça: "Hace 9 años empecé con Luis Enrique en el Barcelona B. Fuimos a Roma, no quería seguir y le seguimos. Estuvimos un año parado esperándole". Comenzaba Moreno antes de recordar: "Entonces llegó lo que todo el mundo quiere, entrenar a un grande".

"Fueron años de mucho éxito", evocaba el entrenador, quien afirma que entonces "Luis no quiso seguir hasta aseguraba que no volvería a entrenar". Fue entonces cuando, según Moreno, sus caminos se separaron pues, aunque él quiso esperar, Luis Enrique instó al equipo a seguir adelant: "Nos fuimos con Unzué y después a él le llegó la oportunidad de la selección".

Moreno agradecía a Luis Enrique el tiempo compartido, antes de sentenciar: "Me tocó dar un paso adelante y lo hice". Antes de que "pasase lo que pasó", la muerte de la hija de Luis, "nadie sabía cuánto iba a durar la situación", pero asegura que "siempre se le consultó todo": "Antes de la reunión del 12 de septiembre me dijo que hice lo que tenía que hacer y que sentía orgulloso de mí".

Moreno continúa su relato: "Una semana después de la concentración fui a verle, quería apoyarlo, entonces me dijo que contaba con todos menos conmigo". El entrenador asegura que desde ese momento, tanto él como el resto del staff, se preguntaban por qué Luis Enrique actuaba así: "A día de hoy aún no lo comprendo".

No fue hasta Cádiz cuando "empecé a intuir que quería volver", afirma Moreno: "Fue gracias a vosotros, por las preguntas que me hicisteis...". Así describe los momentos previos al 'bombazo', antes de recordar que "la seleccion ya estaba clasificada, lo hicimos juntos, con los jugadores".

Aunque Moreno no entraba en detalles, Luis Enrique lo tachó de "desleal" y "ambición desmedida", sí aludía a estas acusaciones: "Me etiquetó de dos cosas muy feas y que no merezco". El choque de versiones cierra una polémica en la que a Moreno parecen bailarle los porqués: "Creo que pasarán los años y seguiré sin saberlos. Soy el primero que se alegra de que Luis Enrique esté bien con ganas de volver a entrenar. Ahora toca continuar con mi carrera como primer entrenador".