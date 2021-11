Moreno pide al juez que visione su serie para demostrar que no estafó a su socio.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha aceptado esta misma semana escuchar al productor televisivo José Luis Moreno, quien ha solicitado declarar para defender su inocencia ante su implicación como presunto 'cabecilla' de una red criminal dedicada a la estafa de entidades bancarias e inversores privados. Unos días antes, el instructor también aceptó su petición de interrogar al que fuera su socio, Alejandro Roemmers, para esclarecer la inversión que éste realizó en la producción de la serie 'Glow and Darkness' ('Resplandor y Tinieblas'). Sin embargo, todo ello no es suficiente para el ventrílocuo, que ahora exige al magistrado que visione la producción televisiva que ha dado pie al caso 'Titella' para demostrar que las acusaciones del empresario argentino no tienen fundamento.

Así lo ha solicitado la defensa de José Luis Moreno en un escrito presentado con fecha de este martes, al que ha tenido acceso a La Información, en el que reclama al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 que ponga "hora y día" para que, junto al fiscal encargado del denominado caso 'Titella', se detenga a visualizar, al menos el vídeo promocional de la serie centrada sobre la vida de San Francisco de Asís y, si fuera posible, algún capítulo íntegro de la misma. Todo ello después de que el magistrado se negara a formar una pieza separada para mantener en secreto los episodios que ya estarían rodados y listos para su emisión, destacando lo "inaudito" de esta pretensión. "¿Por qué este ilustrísimo juzgado parece no querer comprobar si la serie existe?", pregunta el abogado del productor de televisión, que señala que no entiende por qué no se ha practicado ni una sola diligencia solicitada por esta parte. "¿Por qué? ¿Se busca algo distinto a esclarecer los hechos?", añade.

En este sentido, la representación legal de Moreno subraya que con sus reiteradas peticiones relacionadas con el rodaje y realización de la serie pretende desmontar la tesis acusatoria del que fuera su socio, que asegura que dicho proyecto, en el que habría invertido 30 millones de euros, nunca ha visto la luz. Así, insiste al magistrado instructor sobre la necesidad y pertinencia de llamar a declarar como testigos al director de producción Javier Pablo Leoz, así como el representante de Procivitas Producciones, cuyos informes periciales sobre el valor de la serie ha aportado la causa, no sólo para que ratifiquen sus conclusiones, sino porque ambos han visto "cada uno de los más de 1.000 minutos entonces rodados" y por tanto pueden dar cuenta de un hecho "determinante" para la investigación: si la producción, que contaba con un presupuesto millonario, existe o no.

Con todo ello, José Luis Moreno pide al juez instructor que de una vez por todas ponga fecha a su declaración para que "le vea, que le mire a los ojos, que le pregunte lo que quiera" y pueda hacerse una idea de si tiene un "perfil de delincuente profesional o no". La citada serie sobre San Francisco de Asís no ha dado los resultados ambiciosos que el productor esperaba. El modo de buscar financiación para hacer la narración televisiva le ha llevado a estar investigado por la Audiencia Nacional como el líder de una organización que presuntamente habría causado el perjuicio de 85 millones de euros, según ha apuntado el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 en distintas resoluciones.

En un informe policial elaborado el pasado mes de junio, cuando estalló la 'operación Titella' por la que se llevó a cabo su detención y la de otras casi 50 personas más, los investigadores analizaron las conversaciones telefónicas del ventrílocuo para relatar las peripecias realizadas con el fin de conseguir dinero para su última producción, entre las que se incluyó la idea de importar y exportar aceite de oliva "alterando los precios de compra y venta para introducir en España más dinero del legalmente declarado".

Cruce de acusaciones

Roemmers es el creador del musical 'Franciscus', que alcanzó el éxito en 2016. Dos años después, decidió contar con la ayuda de Moreno para llevar su obra a España y rodar una "gran serie internacional" sobre la vida y época del fundador de hasta tres órdenes religiosas, por lo que ambos crearon una empresa, Dreamlight International Productions. Ahora, se ha personado como perjudicado en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional para conocer la "calidad", el verdadero "coste", y "qué falta" por realizar de la serie que encargó, según explicó su defensa en un comunicado. Considera que Moreno le habría engañado con la "emisión de facturas ficticias que no respondían a gasto alguno o eran infladas arbitrariamente para desviar los fondos entregados", según explicó en un comunicado.

Por su parte, José Luis Moreno ya denunció en un escrito presentado el pasado mes de septiembre que el multimillonario argentino heredero de los laboratorios Roemmers "había trazado un plan para calumniarle" con el objeto de hacerse con la totalidad de la sociedad creada para la producción de 'Glow and Darkness'. Según el ventrílocuo, Roemmers, también escritor de poesía, tenía un "perfil psicológico aquejado de mitomanía en grado patológico", que aspiraba a ganar el Princesa de Asturias y el Nobel de Literatura, por lo que le pidió ayuda para ganar el primer premio, y a cambio le prometió la entrega de tres millones de euros para hacer 'lobby' de cara al segundo reconocimiento.

Así las cosas, se constata el cruce de acusaciones entre ambos socios, pues el humorista aprovecha su último escrito para afirmar que su exsocio "está aprovechando la ocasión para trata de apropiarse de lo que no es suyo". De hecho, subraya que Roemmers se niega a cumplir los contratos firmados arguyendo que "ha sido estafado" y por ello reprocha que haya dado la orden a su sociedad Franciscus Productions para que desde Dreamlight -de la que tiene el 69% del capital social- no se abone a las mercantiles vinculadas a Moreno ninguna de las facturas que viene girando para cobrar los servicios prestados.