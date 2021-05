Moreno pide al Gobierno un "reparto equilibrado" de los menores en Ceuta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido este jueves al Gobierno central un "reparto equilibrado" entre las regiones de los menores migrantes llegados a Ceuta, y ha apuntado que en este momento, la comunidad andaluza ya está "saturada", puesto que tiene bajo su responsabilidad a unos 3.000 menores, de los que 1.700 son extranjeros.

Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press, donde ha indicado que no ha recibido ninguna llamada del Gobierno central sobre la posible afectación que puede tener en Andalucía lo que ha ocurrido en Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos. "Ha faltado planificación, liderazgo y coordinación por parte del Gobierno ante una crisis que creo que tendrían que haber previsto, porque son muchos los informadores que tiene en el Reino de Marruecos, por razones obvias", según Juanma Moreno. "Me sorprende que en Andalucía muchos sabíamos que podía pasar una cosa de esta y que el Gobierno de España no haya tenido información al respecto", según ha agregado.

En cuanto a la situación de menores que han llegado a Ceuta y que podrían ser trasladados a la Península, el presidente ha indicado, tras apuntar que hay una obligación "legal" de acogerlos y una "obligación humanitaria", que su Gobierno ha pedido al Ejecutivo nacional que ese reparto entre las comunidades sea "equilibrado y que aporte recursos suficientes para poder atenderlos.

Ha indicado que en este momento Andalucía ya está "saturada", puesto que tiene en protección a 3.000 menores, de los que 1.700 son menores extranjeros no acompañados. "Tenemos absolutamente saturados nuestros centros", ha expresado el presidente, quien ha considerado que deberían ser otras comunidades autónomas que no tienen la presión que tiene ahora Andalucía las que deberían acoger a un mayor número de menores. Ha echado en falta una política coordinada y planificada por parte del Gobierno central sobre este asunto y, sobre todo, una compensación económica para poder mantener las infraestructuras y la atención a los menores.

Tras indicar que el Gobierno central sólo ha planteado hasta ahora un reparto de los menores entre las comunidades en proporción a la renta y al número de habitantes, ha señalado que mucho se teme que Andalucía otra vez tenga que "asumirlos". "Andalucía es solidaria, pero tenemos recursos limitados y si queremos dar a los menores unas mínimas garantías, necesitamos hacerlo con capacidad y resortes", según el presidente.

En cuanto a la advertencia de Vox de que dejará de apoyar a su Gobierno si llegan a Andalucía menores procedentes de Ceuta, Moreno ha considerado que se trata de una "posición errónea" por parte de ese partido, y ha recordado las imágenes que se han podido ver en los últimos días sobre los menores, varios de ellos bebés, siendo rescatados del mar. "Nosotros tenemos una obligación legal, por la Ley de Extranjería, pero también una obligación moral", según Moreno, quien ha indicado que estamos hablando de menores que se encuentran perdidos y "que necesitan de nuestra ayuda y solidaridad", insistiendo en que todo estoy hay que hacerlo "con cabeza, con criterio y con un reparto justo en el conjunto del territorio".

"Yo respeto a Vox, pero la obligación de un gobierno es gobernar y mientras yo sea presidente y gobierne, cumpliremos las leyes", ha sentenciado Juanma Moreno.