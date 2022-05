Moreno utiliza a Ayuso y a Miras para competir en los feudos andaluces de Vox.

Muchos analistas coinciden cuando dicen que el resultado de las elecciones en Andalucía va a ser el mejor termómetro para medir la realidad política del país. El valor que se da a estos comicios, previos al verano y a poco más de un año para las elecciones generales, ha provocado decisiones inéditas en los partidos: desde la creación de una coalición de hasta seis partidos de izquierdas a la apuesta de Vox por trasladar allí a uno de sus mejores activos en el Congreso. En medio de este escenario está Juanma Moreno, que fue quien decidió adelantar esta votación al próximo 19 de junio motivado por las encuestas favorables que se publicaban. Ahora, busca convertir al PP en un partido 'atrapalotodo' bajo su marca ('Juanma') e invitar a Andalucía a aquellos políticos que sumen a su causa.

La precampaña ha estado cargada de episodios polémicos y de errores por parte de los diversos partidos. El más controvertido se vivió con la marca Por Andalucía. Esta coalición de izquierdas formada por Izquierda Unida, Más País y Unidas Podemos (entre otros) sufrió disputas internas durante su proceso de creación que dejó al partido de Ione Belarra al borde de no poder presentarse por dicha candidatura tras inscribirse fuera del plazo legal. Por el lado socialista, el presidente Sánchez llamó "piolines" a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Un comentario que, seguramente, no ayudase a su candidato.

Una realidad que también han sufrido los partidos de derechas. El número dos de Juanma Moreno, Elias Bendodo, concedió una entrevista en la que defendió la España plurinacional. Tuvo que retractarse a las pocas horas y forzó al presidente del partido, Nuñez Feijóo, a corregirle. En Ciudadanos -que está lastrado por las encuestas, que apuntan a un papel testimonial en la próxima legislatura- su candidato decidió tirarse a una piscina con ropa. Una actuación que solo le sirvió para aglutinar críticas. Por último, la candidata de Vox, Macarena Olona, estuvo a punto de no poder presentarse al no residir, según sostenía la alcaldesa, en Salobreña (Granada). Ciudad en la que estaba empadronada para hacer efectivo su sufragio pasivo.

Este escenario inestable es el que trata de evitar el PP, que ha centrado gran parte de la precampaña en hacer gala de su gestión económica en la Junta durante estos últimos tres años. Pero la sombra de los resultados electorales de Castilla y León planea sobre Andalucía. En San Telmo no quieren gobernar en coalición con Vox y la única fórmula para evitarlo es imitar un resultado parecido al de Madrid. Por esta razón, la presidenta Isabel Díaz Ayuso -que es uno de los grandes activos hoy del partido- viajará a Huelva y Cádiz "próximamente" para que su presencia ayude a contrarrestar el efecto de Vox. Un partido que posee varios bastiones en la comunidad, como son las zonas costeras y la provincia de Jaén.

Mientras usa a Ayuso por el flanco oeste, envía al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a la zona este. Territorios donde Vox cuenta con un gran apoyo. Así, el pasado miércoles, el dirigente murciano apareció en Almería para defender un asunto muy sensible -y vital- para la provincia: el trasvase del Tajo Segura. "No vamos a permitir que esta tierra se quede sin futuro simplemente porque Pedro Sánchez prometió en un mitin en Albacete que iba a cerrarlo. En España hay 42 trasvases y solo se quiere cerrar el que viene a Almería y Murcia y no lo vamos a permitir porque sería el fin de Almería, Murcia y Alicante". Además, Miras añadió ante los regantes y agricultores que "el PP es un partido trasvasista" y que "en España no falta agua, sino que está mal distribuida, por ello hay que llevarla donde hace falta".

Juanma Moreno en su intento de atraer al votante socialdemócrata ha preferido no contar con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha sido el primer presidente del PP en instalar a la fuerza de Santiago Abascal dentro de un ejecutivo. "Nosotros estaremos a disposición de lo que digan en Andalucía", sostienen fuentes próximas el presidente Mañueco. Una iniciativa que parece que en el PP andaluz no quieren secundar. Sin ir más lejos, Moreno dejó caer la posibilidad de una repetición electoral si no le alcanzaban los números para gobernar en solitario.