Mes negro de Noelia Posse en la alcaldía de Móstoles: líos y perdiendo apoyos

"Esto empezó el 9 de septiembre y estamos en octubre. El PSOE tiene que abandonar el terreno de la metafísica con lo que está ocurriendo en Móstoles con Noelia Posse y pasar al de las soluciones". Gabriel Ortega era hasta hace unas pocas horas parte del equipo de gobierno de este consistorio madrileño. Él y otra concejala de su grupo han abandonado el Ejecutivo municipal por indicación expresa y por unanimidad de la Asamblea General de Más Madrid Ganar Móstoles.

"Posse -la alcaldesa de la ciudad, salpicada por varios escándalos de contrataciones o ascensos de familiares y conocidos- debe de pensar que aquí no pasa nada, que todo está bien. Pero no es así. Siempre hemos tenido problemas de trabajo con ella por sus tics autoritarios y por su política de hechos consumados. Nunca nos han gustado sus formas pero no habíamos visto hasta ahora decisiones disparatadas e injustificables como las que se han dado a conocer", dice Ortega, quien recuerda que Podemos sigue haciendo piña con Posse, no así Más Madrid Ganar Móstoles.

"Ya en la pasada legislatura tuvimos un gran desencuentro por la celebración de un festival (Amanecer bailando), pero nada comparable a esto que sucede ahora", subraya.

La decisión de Ganar Móstoles coloca en minoría al Gobierno local que pilota Posse pese a las advertencias que desde la dirección del PSOE se le han hecho para intentar que se aparte y cerrar la polémica. "Al PSOE le hemos tendido la mano para una reconstitución de gobierno progresista pero sin Noelia Posse", dice Gabriel Ortega.

Posse no tiene en estos momentos votos suficientes para dar estabilidad al municipio, al quedar en minoría, así como también en las dos empresas públicas: Móstoles Desarrollo y Empresas y la que se encarga del Suelo.

