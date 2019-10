El Movimiento 5 Estrellas desembarca en España de la mano de un ex concejal de IU

El Movimiento 5 Estrellas, el partido político fundado hace una década en Italia y que gracias a un pacto con la formación de ultraderecha Liga del Norte ha gobernado el país durante un año, ya tiene su réplica en España de la mano de Eduardo Gutiérrez Cruz, un ex concejal de Izquierda Unida en Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), que fue portavoz del grupo municipal y apartado de sus cargos por mantener un tono muy crítico con la alianza de su antigua formación con el Podemos de Pablo Iglesias. Gutiérrez, que en las últimas municipales encabezó la candidatura de Ganemos en la localidad madrileña -consiguiendo casi un 5% de los votos-, también fue el responsable de presentar en Móstoles el proyecto político 'Actúa', encabezado a nivel nacional por el excoordinador general de IU Gaspar Llamazares.

El Ministerio de Interior da cuenta de la inscripción de la nueva formación de izquierdas el pasado día 3 en el Registro de Partidos Políticos, incorporando una página web -movimiento5estrellas.net-, un teléfono, una dirección de contacto y el nombre de su presidente -Eduardo Gutiérrez, que baraja un proyecto nacional y la presentación de las siglas en las próximas autonómicas y municipales. Sin embargo, según asegura a La Información, descarta concurrir a las generales del próximo 10 de noviembre, por la falta de tiempo y por la exigencia de presentar casi 5.000 firmas en la Comunidad de Madrid.

El Movimiento 5 Estrellas italiano ha logrado en apenas diez años de vida convertirse en un auténtica revolución política, con un discurso populista, transversal y contrario a las élites y la corrupción, que ha calado especialmente en el sur del país y que ha incomodado a la clase política. Pese a mantener un talante social y de izquierdas, sus posiciones en Europa están más cerca de la extrema derecha. Tras las europeas de 2014, en las que consiguió más de cinco millones de votos, se integró en Europa de la Libertad y la Democracia, junto al UKIP británico, el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, el partido eurófobo lituano Orden y Justicia, la formación checa Partido de los Ciudadanos Libres, la Unión de Verdes y Agricultores letona y a Joëlle Bergeron, eurodiputada tránsfuga del Frente Nacional francés.

En España, el planteamiento de Gutiérrez, que asegura que entablará contactos con el movimiento italiano en el breve plazo para compartir esfuerzos y apoyos, está más a la izquierda y propugna un ideario de gran contenido social. Asegura que su idea se basa en el partido italiano y que el proyecto en nuestro país está impulsado por gente de izquierdas, procedente en buena medida de Izquierda Unida y que en algunos casos ha tenido cargos.

"Yo he sido concejal y portavoz de IU y era contrario al pacto con Podemos. Nosotros vimos lo que se ha evidenciado ahora: en Podemos no había pegamento ideológico", asegura. "Lo más fácil ahora sería desligarse del M5E, tras su pacto con la extrema derecha, pero siempre mantuvieron su ideario y han sabido romper. Es un partido transversal pero siempre desde la óptica regeneradora, por ejemplo a la hora de no acumular cargos y no mantenerlos durante años y la lucha contra la corrupción", admite.

Gutiérrez desgrana algunos aspecto de su programa, que asegura se centrará en los problemas sociales, en la vivienda y en los salarios y empleos dignos. Con respecto al modelo territorial, admite que no creen en ningún tipo de nacionalismos, "ni español, ni catalán", porque "España ya es casi un Estado federal. Nuestro mensaje va dirigido al pueblo, más que a la ciudadanía", señala.

"El Movimiento 5 Estrellas es un fenómeno sorprendente, muy potente y que surgió en poco tiempo con gente ajena a la política y que ha logrado vertebrar Italia. Siempre hemos creído que lo estaban haciendo bien, incluso cuando gobernaban con la extrema derecha, porque han sabido salirse a tiempo", destaca, al tiempo que defiende la Europa social, no económica, reconociendo que la Unión Europea ha sido muy generosa con los países del sur, "por lo que no se entiende la eurofobia ni desde la derecha y menos desde la izquierda".

Gutiérrez acaba la presentación de la formación con una dura crítica al Gobierno de Ahora Madrid y a Manuela Carmena, "que ha convertido en una prioridad medioambiental Madrid Central y cuando lo criticas te sitúan al lado del Partido Popular". "Huimos de la izquierda 'cool'. Queremos representar a la izquierda del siglo XXI desde la transversalidad", asegura.