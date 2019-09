Muchas vías abiertas y drones a la espera: la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa

La búsqueda de Blanca Fernández Ochoa en Cercedilla prosigue este lunes con más medios y voluntarios que se han incorporado al dispositivo policial. Los investigadores mantienen abiertas "muchas vías" sobre la desaparición de la esquiadora, en lugares diferentes de la zona en la que apareció su coche, y han constatado que compró comida en una tienda el día 24 y que no hay signos de violencia en su coche.

Así lo ha explicado este lunes el comisario jefe de la Udyco (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de Madrid, José Antonio Rodríguez San Román, que ha acudido al puesto de mando ubicado en el aparcamiento de Las Dehesas de la localidad madrileña de Cercedilla junto a la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vera, y el jefe de Primera Zona de la Guardia Civil, el general José Antonio Berrocal.

En ese punto se encontró el pasado domingo el coche de la esquiadora, cuya desaparición fue denunciada el pasado día 29, según han aclarado hoy los investigadores, que han detallado que la familia no sabe nada de ella desde el día 23, aunque el día 24 fue grabada por unas cámaras de un centro comercial de la localidad madrileña Pozuelo de Alarcón, comprando comida.

Se trata de un caso judicializado y bajo secreto de sumario, motivo por el que la delegada y el comisario no han aportado detalles, aunque el jefe de la Udyco ha aclarado que, además de la búsqueda en la zona de Cercedilla, en la sierra de Madrid, "la investigación está abierta en muchas otra vías" y se estudian "otras alternativas". "Están abiertas todas las hipótesis, unas más que otras", ha dicho el comisario.

Ha reconocido que en Cerdedilla se ha desplegado el mayor dispositivo, con unos 400 efectivos (300 profesionales y 100 voluntarios), que según fuentes de la investigación es el mayor despliegue organizado en la Comunidad de Madrid para una búsqueda de este tipo. En la sierra madrileña se busca en un terreno de unas 3.500 hectáreas y están participando algunos familiares de Blanca, incluidas sus dos hijas. La Policía también está estudiando el móvil que la esquiadora dejó en su casa, aunque recuperar datos llevará un tiempo.

Drones listos para actuar

Por otro lado, la Policía Nacional tiene preparados numerosos drones por si es necesario su uso en la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, ya que estos dispositivos pueden mostrar las zonas más peligrosas e inacessibles, a las que no llegan los helicópteros ni los profesionales que baten la zona de Cercedilla donde podría estar la deportista.

Un subinspector del Servicio de Medios Aéreos de la Policía Nacional ha explicado a la prensa que desde ayer tienen preparados "multitud" de drones que cuentan con cámara de alta resolución y zoom de alta calidad "que permite ampliar mucho la imagen", así como con cámara de infrarrojos que permite detectar personas por la noche o en condiciones de baja visibilidad.

"La ventaja del dron es que podemos meternos en zonas donde sería peligroso meter el helicóptero o rescatadores, y en caso de que por desgracia haya un pequeño accidente el que sufre es el dron y no ponemos en riesgo ninguna vida", ha especificado el subinspector Chacón. Podría adentrarse en zonas de roca, de muy densa vegetación o escarpadas, haciendo posible ver lugares que desde el helicóptero no se aprecian, o a las que los especialistas que participan en la búsqueda no pueden acceder, como la zona de los Siete Picos, han precisado a Efe fuentes de la investigación. Ha relatado que los drones intervendrán cuando se estime necesario por el servicio aéreo, por ejemplo esta misma noche cuando se retiren los helicópteros.