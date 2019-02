Muere José Pinto, el famoso concursante de 'Los Lobos' que abandonó 'Boom'

José Pinto, el famoso concursante de 'Boom' que abandonó el grupo de 'Los Lobos' el pasado 18 de diciembre tras 373 programas, ha aparecido muerto sentado en un sillón, según ha adelantado 'La Gaceta de Salamanca' y ha confirmado Atresmedia Comunicación a través de Twitter. El ganadero de Casillas de Flores (Salamanca) iba a ser el Pregonero Mayor de la edición del Carnaval del Toro 2019 el próximo 1 de marzo.

José Pinto ha formado parte de uno de los equipos de concursos más famosos de la pequeña pantalla. Este año decidió dejar 'Boom' por motivos personales y en su lugar pasó a formar parte del equipo Alberto. Junto a Manu, Erundino y Valentín estuvo a punto de llevarse uno de los botes más altos de la televisión en varias ocasiones, pero la suerte no les quiso acompañar. El día que se marchó la cadena decidió repartir parte del premio que llevaban acumulado, que ascendía a unos 175.000 euros para cada uno.

"Soy pastor", nos declaraba hace ahora un año cuando empezaban a hacer historia en la televisión. Cuidaba vacas en su pueblo de no más de 200 habitantes donde ya era más conocido que el propio alcalde, "gran amigo que cuando estoy grabando programas me cuida el ganado", decía. También confesaba que pocos se atrevían a jugar al Trivial con él. Mucho menos con los cuatro juntos.

Desde Atresmedia lamentamos el fallecimiento de José Pinto, ex miembro de Los Lobos (@boomA3). Siempre recordaremos con cariño su paso por el concurso de @antena3com. Queremos transmitir nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y a todo el equipo de Los Lobos. pic.twitter.com/kuY9V8WZRC — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) 27 de febrero de 2019

Pinto ha sido un habitual de los concursos ya que antes de 'Boom' participó en 'Pasapalabra' y 'Saber y Ganar'. Precisamente ahí, en el programa presentado por Jordi Hurtado, coincidieron 'Los Lobos'. Todo empezó por 'culpa' de Valentín. Pasaba un mal momento de salud y "pensé que estaba en un sitio chungo y tenía que agarrarme a una liana y mi pareja me dijo que hiciera un grupo para ¡Boom¡ porque era el momento... y cómo está saliendo", bromeaba la semana pasada en 'El Hormiguero'.

Al primero que llamó fue a Erundino, "que me pegó un baño en 'Saber y Ganar'". Luego llamó a otras personas que no pudieron, pero "me dieron el teléfono de Manu y se apuntó a la primera". Y al mismo tiempo veía concursar a José Pinto y le escribí una carta en la que le invitaba a participar "y me dijo que en cuanto acabara el concurso".