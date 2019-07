La mujer del empresario con una modelo desnuda en el camión: "No es machista"

"Mi marido no es un machista y esto no es publicidad", así de tajante es Carolina, la mujer del Rafael Benavent empresario que ha sido denunciado y obligado a retirar la imagen de una mujer desnuda que lleva serigrafiada en los camiones de su empresa. Quiso poner a la Virgen del Pilar, pero "cuando lo intentamos se pixeló mucho y había por ahí esta foto y acabamos con esta modelo del PlayBoy". Pide perdón a todas las personas que se hayan ofendido pero no los quitarán por ahora. Eso sí, se han llegado a plantear ponerles un bañador.

En declaraciones a Espejo Público la mujer de este empresario asegura a cámara que "nosotros no hemos querido salir en la televisión porque si no lo hubiéramos enseñado en 2002". Ella también es camionera y asegura que "no le molesta llevar a la modelo" a todas partes. Asegura que en un principio no le hizo gracia y luego pensó "¿por qué no voy a llevar yo a una mujer en el camión?". Es cierto que su marido le propuso empezar a utilizar la imagen de un bombero en su lugar, pero ella prefirió que todas las cabinas de los camiones fueran iguales.

Desde 2016 los últimos camiones que se han comprado para la empresa de todo tipo de transportes ya no llevan "rubias" y las que se están deteriorando no se están reponiendo. Cuando les llegó la denuncia Benavent se planteó sustituirla por otra foto de Marilyn Monroe pero al mismo tiempo cree que si "pongo la Virgen del Pilar llegarán los que no creen en Dios y se quejarán". Tiene claro que al final "habrá que quitarla y ya está pero intentaremos luchar. Lo que más fastidia es por qué esa ensaña por nada. Se está dando bombo a algo absurdo". Por si toca, se estaría planteando comprar unos vinilos que fueran bañadores para ponerlos encima.

El abogado del empresario, Javier Ajenjo, asegura que la imagen se puede cuestionar en el terreno ético o moral y "puede ser hortera", pero se pone en conflicto "la libertad de expresión, entendiendo en que no hay publicidad".