La pareja de la mujer degollada en Xátiva declara que se dedicaba a la prostitución

El dramático suceso que ha acabado con la muerte de una mujer de 26 años embarazada de seis meses en Xátiva tiene a la localidad conmocionada. Todo apunta a que su pareja sentimental, que fue quien la encontró degollada y desnuda sobre la cama, no ha sido el autor del homicidio pero las investigaciones podrían apuntar al entorno de la víctima. La puerta no estaba forzada y ella habría abierto a la persona que luego cometió el crimen. Los vecinos escucharon gritos en ese piso en el que vivían alquilado y según publica La Vanguardia, la pareja habría declarado que su mujer se dedicaba a la prostitución.

El motivo del robo está casi descartado ya que en la casa había más objetos de valor y no se llevaron nada. Además que la puerta no esté forzada indica que ella abrió a alguien que conocía. No se descarta que se trata de un conocido en un entorno más personal ni que el móvil fuera una deuda pendiente de su trabajo.

El marido llegó de trabajar en el campo en un pueblo cercano y se encontró a su mujer en un charco de sangre. La llamada al 112 está nervioso y con la voz alterada. Ahora el grupo de homicidios investiga el suceso que según el alcalde de la localidad, Roger Cerdà, es un "asesinato".

Las primeras pesquisas policiales confirman la versión del hombre, nacido en la vecina población de Alberic y residente en Xàtiva desde hace pocos años. El hombre estuvo presente en la casa, en la calle Gonzálbez Vera, en el centro de la localidad, mientras la policía científica inspeccionaba la escena del crimen en busca de huellas y posibles pruebas en la tarde de ayer. No se tiene constancia de la existencia de denuncias por malos tratos o violencia de género entre la pareja, según fuentes de la investigación.

La policía mantiene abiertas todas las hipótesis, aunque en un principio parece descartarse el robo como móvil. Este miércoles es día de luto en la ciudad de Xàtiva, con todos los actos institucionales suspendidos, según un decreto que ayer hizo público el alcalde.