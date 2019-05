Crimen de la rosa: "Cuídanos desde el cielo así como lo hacías en la tierra"

En 2009 Lourdes M. puso una denuncia por violencia en el ámbito familiar contra Marco V. Diez años después ella está muerta y él detenido cuando intentaba huir de España. Esta pareja de ecuatorianos se instaló hace diez en Torre Pacheco, Murcia. De aquella orden de alejamiento que expiró en 2010 nada queda. Algo hizo que los dos convivieran de nuevo en un piso en el que ella ha aparecido muerta en su habitación sobre la cama, desnuda y con una rosa en el pecho. Las amigas temieron lo peor por su vida cuando no fue a trabajar sin previo aviso. Ahora lloran su muerte.

En el barrio les veían juntos muy a menudo, la última vez durante el partido entre el Liverpool y el Barcelona, y se llevan las manos a la cabeza solo de pensar que este vecino que a las ocho de la mañana solía tomarse un Aquarius junto a los compañeros de la construcción en una cafetería cercana a su vivienda le hubiera hecho algo a una mujer que era muy querida en su trabajo. "No se le veía violento", relata la empleada de La Esencia que no olvida esa noche en la que llegaron juntos de jugar al billar y la víctima le dijo "ahora que le he ganado me lo llevo para que me haga la cena".

Mira también Video Así funcionan los 'cazadores de menores' que reclutan niños para redes de pedofilia

El barrio de Torre Pacheco vio a Lourdes llorar la muerte de su hijo en un accidente de tráfico. Desde Ecuador, a través de Facebook, los mensajes de cariño y apoyo eran constantes. Ahora lamentan su muerte. Familiares, amigos y conocidos de Lourdes señalan directamente a su pareja como presunto asesino con insultos e indignación al tiempo que sufren por su muerte: "Ahora cuídanos desde el cielo así como lo hacías en la tierra". No es el único que se ven en sus perfiles, varios con un lazo negro en su foto de portada: "Siempre la recordaremos como una gran amiga y a la vez una gran madre luchadora".

Y así la ven en el pueblo. La víctima había llegado a España para mantener a su familia, que se quedaba en Ecuador: "Hablaba de su hija e hijo" . Lourdes madrugaba para ir a trabajar y muchas veces "a eso de las seis de la mañana esperaba a sus compañeras de trabajo para que la recogieran en el coche e ir a la fábrica juntas". Fueron precisamente ellas las que alertaron a la Guardia Civil. Tras un día sin tener noticias suyas "llamaron con la sospecha de que le hubiera podido pasar algo", aseguran fuentes de la Guardia Civil cercanas a la investigación a La Información. No se equivocaron. De su pareja tampoco se sabía nada.

"Vaya donde vaya, se esconda donde se esconda, de su conciencia no podrá huir", increpan a M.V. desde Facebook. Y supuestamente eso hacía este hombre de 40 años cuando fue arrestado en el aeropuerto de Alicante. Tenía un billete para viajar a Ecuador escala Madrid. Un día antes compartía una cerveza con un amigo en la cafetería donde Nelly lamenta que "somos mujeres y no estamos libres de nada" y no entiende por qué le dejó una rosa en le pecho: "Las rosas se regalan cuando se quiere a las personas". Según La Sexta, en la habitación habría una nota donde ponía 'Te amo'.

Mientras Torre Pacheco amanecía consternado por la noticia de que a las 23:30 horas del jueves una de sus vecinas era encontrada muerta en su casa y había una orden de detención para su pareja, M.V. estaba en la zona de embarque tras pasar los controles de seguridad para poner un pie en el vuelo que le sacaba del país. La maleta ya estaba en el avión. Él fue detenido a las 09:30 en la zona de embarque y ahora pasará a disposición judicial.

De confirmarse este caso como violencia machista, se trataría de la primero en Murcia este 2019. Pero Lourdes no es un número, sino una mujer ecuatoriana madre de sus hijos, trabajadora, que podría haber muerto estrangulada en su domicilio de la calle Pedro Nieto a manos de su pareja, según los primeros indicios de la investigación. Con Lourdes, ya serían 20 las mujeres muertas este año en España a manos de sus parejas.