La mujer que insultó a una pareja de lesbianas en el metro: "Sé que me pasé"

La mujer que agredió a la pareja lesbiana en el metro de Barcelona ha relatado su versión de los hechos. María, en el vídeo que ha enviado a La Vanguardia, afirma no ser "ni racista ni homófoba". Comenta que lo que le molesto era como "se morreaban" en público.

"Con esto no quiero justificarme, simplemente, explicar los hechos. Se estaban morreando y para esas cosas te vas a un hotel, lo que pedí fue respeto", remarca en el vídeo que ha hecho llegar al diario. "Sé que me pasé y les dije cosas que no debía, pero aquí ya no se puede decir nada".

Este es el vídeo de la agresión por parte de María a la pareja que iba en la L2 del Metro de Barcelona.

Las chicas que sufrieron la agresión comentaron que los gritos e insultos duraron diez minutos y ya han denunciado los hechos ante los Mossos y el el Observatorio contra la homofobia.