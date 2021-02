La negativa de Illa a hacerse la PCR y el futuro de Argimón agitan el 14-F

El futuro del secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, y la polémica por la negativa del candidato del PSC, Salvador Illa, a hacerse una prueba PCR antes del debate electoral de TV3 han tensionado la campaña en Cataluña, a tan solo cuatro días de las elecciones del 14 de febrero. Más allá del bronco intercambio de reproches que protagonizaron los nueve principales aspirantes a la presidencia de la Generalitat, el debate de TV3 el martes por la noche dejó dos aspectos sobre los que los candidatos han seguido polemizando un día después.

Uno de ellos es el anuncio de la presidenciable de JxCat, Laura Borràs, que avanzó que si recibe el encargo de formar Govern situará como conseller de Salud a Argimon, un cargo hasta ahora respetado por el conjunto de fuerzas por su perfil técnico y despolitizado.

El primero en reaccionar al anuncio de Borràs ha sido el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que ha afirmado, en rueda de prensa en Efe, que las decisiones de Argimon serán ahora "más cuestionadas y supervisadas", porque JxCat lo ha metido "en el debate político" y aparecen "sombras" sobre su "neutralidad científica".

Argimon, que ha comparecido en su habitual rueda de prensa para informar sobre la situación sanitaria, ha eludido decir si aceptará o no ser conseller de Borràs, aunque ha agradecido las "muestras de confianza". Aún mayor ha sido la polvareda que ha levantado otra polémica en torno al debate de TV3: la cadena invitó a los nueve candidatos a hacerse una prueba PCR voluntaria antes de la emisión, y solo Illa la rechazó.

El PSC ha alegado en un comunicado que Illa "solo se hace pruebas PCR o de antígenos cuando lo indican los protocolos sanitarios que marca la Generalitat de Cataluña: en caso de contacto estrecho con un positivo por Covid-19 o en caso de presentar síntomas". "Ninguno de estos dos supuestos se dieron en las 72 horas previas a la asistencia al debate organizado ayer por la noche por TV3", ha recalcado el PSC, que recuerda que en los debates organizados por La Vanguardia, RTVE y SER Catalunya "no se requirió ninguna prueba".

De hecho, los socialistas argumentan que ayer martes por la mañana Illa fue entrevistado en el programa "Els matins" de TV3, "en los mismos estudios", y no se le requirió "ninguna prueba". En un acto organizado por Nueva Economía Fórum, Illa ha destacado que el debate en TV3 "reunía las medidas de seguridad, había distancia de más de dos metros" y los candidatos llevaban mascarilla "en los momentos en que no había esta distancia".

"Los protocolos sanitarios no aconsejan hacer pruebas PCR en este contexto y con estas condiciones", ha insistido Illa, que ha añadido que estas pruebas no deben hacerse "por capricho". Precisamente, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon ha evitado entrar en este asunto pero ha deslizado que el test correspondía a un "protocolo interno de TV3" y, por tanto, no a lo establecido por las autoridades sanitarias.

La negativa de Illa a hacerse la prueba ha suscitado las críticas de los demás candidatos, como la presidenciable de JxCat, Laura Borràs, que desde Rac1 ha afirmado que, tras quedar "manifiesta su incompetencia" como ministro de Sanidad, ahora demuestra "su irresponsabilidad por no cumplir" con los protocolos de TV3. El presidenciable de ERC, Pere Aragonès, ha tachado de "irresponsable" a Illa, a quien ha acusado de "incumplir el acuerdo de partidos" para que los participantes en el debate de TV3 se hiciesen un test.

También el candidato del PPC, Alejandro Fernández, ha tildado a Illa de "irresponsable" y ha dicho que para nadie fue "agradable" hacerse la prueba, ya que un resultado positivo podía suponer tener que permanecer en cuarentena y alterar así los planes de campaña. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado a Illa de "irresponsabilidad", en lugar de mostrar "ejemplaridad". Por su parte, la candidata del PDeCAT a la Generalitat, Àngels Chacón, ha reclamado a Illa que se haga un test "para saber si tiene Covid o no", mientras que la cabeza de lista de la CUP, Dolors Sabater, ha lamentado el "mal ejemplo" de Illa.

Aún más allá ha ido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que en Twitter ha lanzado sus sospechas: "Señor Illa, ayer en el debate de TV3 no quiso hacerse un test de Covid-19. ¿Se debe a que usted se ha vacunado irregularmente y quiere ocultarlo?". Fuentes del PSC lo han negado: "Salvador Illa se vacunará cuando le toque por grupo de edad, tal y como establecen los protocolos de vacunación", han asegurado.