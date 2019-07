El NYT sobre eliminar Madrid Central: es "un giro de 180º" al camino de Europa

La restricción de acceso al centro de Madrid como media para limitar el tráfico y rebajar los niveles de contaminación ha traspasado fronteras, y hasta océanos. El diario más influyente de Estados Unidos, y también unos de los más importantes del mundo, el New York Times, se ha hecho eco de la decisión del nuevo ayuntamiento de Martínez-Almeida de dejar de penalizar económicamente el acceso de vehículos contaminantes al área de Madrid Central.

De acuerdo con el diario neoyorquino, el mero hecho de morar las multas por acceder a Madrid Central, supone que Madrid se convierta en "la primera gran ciudad europea" en "revertir" la zona de bajas emisiones, a la vez que supone "dar un giro de 180 grados" al camino de aire limpio que están trazando los 28 países que integran la Unión Europea.

Mira también Activistas de Greenpeace cortan el acceso a Madrid Central al reabrirse el tráfico

El pasado lunes 1 de julio, el nuevo gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida decidió dejar de registrar las multas de 90 euros a los vehículos con etiqueta de la DGT 'B' o menor. En su defecto, el gobierno municipal enviará notificaciones informativas a aquellos que accedan a la zona de bajas emisiones y que posean un vehículo 'contaminante' (con etiqueta 'B' o menor).

La moratoria de penar económicamente a aquellos que accedan a Madrid Central tiene una vida de tres meses, hasta el 1 de octubre. No hay indicios de que el Consistorio madrileño vaya a prorrogar este impás en el que se encuentra Madrid Central, pero tampoco de que no vaya a hacerlo. La nueva vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, afirmó el pasado lunes que Madrid Central "no se ha revertido" si no que sigue existiendo, salvo que de una manera distinta. La 'número uno' de Cs en la ciudad escudaba sus afirmaciones en que "a algunos les escuece no seguir en el Gobierno y lo que hacen es inventarse bulos", en referencia al PSOE y el anterior equipo de la exedil, Manuela Carmena.

El propio Martínez-Almeida ya comunicó en campaña que su intención era eliminar la 'medida estrella' de la anterior alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, mientras que ahora, al igual que la Plataforma de Afectados por Madrid Central, opta por alternativas o una "reconversión" de la zona de bajas emisiones contaminantes. El New York Times recoge algunas de las "medidas alternativas" del nuevo edil madrileño como la de construir un túnel entre la Plaza de Cibeles hasta la Plaza de España, bajo la Gran Vía, para solucionar el problema del tráfico.

Sin embargo, el reputado diario estadounidense recoge también las opiniones de expertos que afirman que la esta medida alternativa sería de costes faraónicos además de ser muy poco eficiente, al tiempo que supondría cortar varios de los túneles de metro que recorren ese tramo entre dos de las plazas más concurridas de Madrid.