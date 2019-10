Marlaska comunica que uno los objetivos del yihadista de Parla era Pablo Iglesias

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha contactado con la formación morada con una inquietante noticia: entre los objetivos del yihadista detenido en Parla se encontraba el líder del partido, Pablo Iglesias. Así lo ha explicado el cabeza de lista de Unidas Podemos este miércoles quien ha asegurado que ha recibido la información "con tranquilidad" ya que el propio Marlaska le ha asegurado que no el hecho no conlleva una amenaza real para el representante.

En una entrevista en Cuatro, recogida por la agencia Europa Press, Iglesias ha indicado que el incidente no es una amenaza a la que le den una "relevancia suficiente como para preocuparse", según le ha explicado el ministro. Así, Iglesias ha explicado que no le inquieta este hecho, máxime cuando desde Interior le han quitado relevancia: "Me fío de la Policía española, que es quien le dice al ministro".

El supuesto yihadista detenido la semana pasada en Parla (Madrid) tenía en su domicilio cuadernos en los que había anotado los nombres de numerosas personalidades políticas, como el de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien antes de ocupar este cargo era fiscal coordinadora de yihadismo en la Audiencia Nacional.

Según han informado fuentes jurídicas y de la investigación, además de estos apuntes sobre cargos públicos, el sospechoso también tenía listados de lugares situados en distintas ciudades españolas, si bien no se le ha encontrado de momento ningún plan detallado para atentar y no hay constancia de que se haya desplazado a ninguna de ellas.