Una ola solidaria por los refugiados de Afganistán desborda la base de Rota.

Una gran ola de solidaridad ha desbordado a los colectivos y asociaciones del municipio costero de Rota, en Cádiz, que ha visto como su petición de recoger ropa y alimentos para los refugiados afganos que iban a llegar a la base naval ha traspasado sus propias fronteras. La hermandad del Cristo del Amor en Rota fue de las primeras en el municipio en solicitar por redes sociales ayuda a sus vecinos para recoger ropa, mantas y otros materiales que pudieran necesitar los afganos evacuados por el Gobierno norteamericano.

Lo que no se esperaban en esta hermandad, punto central de recogida de este material humanitario, es que su llamada a la solidaridad del pasado martes por la noche superara todas sus expectativas. “Creíamos que esto se quedaría en una acción a nivel local, nunca nos imaginamos hasta donde ha llegado. Ninguno nos esperábamos esto”, confiesa a Efe este viernes Elisa García de Quirós, integrante de la Comisión de Hermanos de esta hermandad roteña, al recordar todos los puntos de fuera de su ciudad que han contactado con ellos para aportar material humanitario a esta causa solidaria.

Todo comenzó, relata, cuando una amiga que trabaja en la base naval le contó que necesitaban ropa y otros enseres para atender a los refugiados afganos que iban a llegar y que lo iban a hacer con “prácticamente nada”. Esta petición enviada por un mensaje de Whatsapp llegó hasta su hermandad y fue entonces cuando decidieron publicarlo en sus redes sociales. Desde entonces, las ganas de ayudar y colaborar han ido en aumento hasta llegar a desbordarlos. Arcos, Jerez, El Puerto, Vejer, Almería e incluso Madrid son solo algunas de las ciudades que se han hecho eco de esta petición y están enviando todo lo que recogen a la Iglesia del Carmen, en Rota, donde se trabaja sin descanso para hacer llegar a la base naval los más de 6.000 kilos de material que han recogido en unos pocos de días.

“Hay que ser empático y ponerse un segundo en el lugar de la otra persona. Esto no va de razas, religiones ni colores, son seres humanos que están viviendo una situación crítica que ojalá no tuviera que sufrir nadie”, recuerda esta voluntaria roteña, que sigue sin creerse el aluvión de solidaridad que han recibido. Pero no es solo esta hermandad la que asume la responsabilidad de esta operación: la ciudad de Rota y sus distintos colectivos, de todos los ámbitos sociales, también participan en este operativo de recogida de ropa, productos de higiene, mantas, calzado y alimentos, en coordinación con la Delegación de Asuntos Sociales del Ayuntamiento.

La responsable de esta delegación, Luisa Fernández, explica a Efe que su Gobierno se encargó de canalizar todas las primeras peticiones de numerosas asociaciones que llegaron al Ayuntamiento de Rota cuando se supo que iban a llegar refugiados a la base. “Querían saber de qué manera podían colaborar con la situación de emergencia que se iba a producir y por eso decidimos poner en marcha un protocolo de actuación en comunicación constante con la base naval de Rota, que era quien debía precisar lo que se necesitaba”, recuerda Fernández.

Sobre la ropa que se está recogiendo, la delegada precisa que se han preocupado de que sea “adecuada a las creencias de los afganos”, como ropa larga para las mujeres, pañuelos o zapatos cerrados. “Estamos intentado respetar su cultura”, añade. Rota, afirma, es “muy solidaria y muy generosa” y “una vez más, ha demostrado lo que nos caracteriza tanto a los roteños que es nuestra solidaridad”. Una ayuda que conmovía al comandante de la base naval, David Baird, quien aseguró en un comunicado estar "realmente impresionado" y "profundamente conmovido" por el apoyo prestado por la ciudadanía local.

La Hermandad del Amor en Rota recuerda que estarán recogiendo material hasta el 31 de agosto y en sus redes sociales van comunicando el material que se va necesitando en cada momento, desde ropa de mujer hasta pañales o leche en polvo para los bebés que puedan llegar a la base militar.