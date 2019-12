Òmnium: "Europa da un nuevo golpe a la justicia española y la desautoriza"

Òmnium Cultural ha sostenido este jueves que "la justicia europea da un nuevo golpe a la justicia española y la desautoriza", y ha exigido la libertad de los dirigentes independentistas encarcelados. Lo ha dicho después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (TJUE) haya dictado que el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado cuando se proclamaron los resultados, y gozar de inmunidad desde entonces.

"En el Juicio a la Democracia se han vulnerado derechos fundamentales: la representación política Junqueras y la participación política de toda la ciudadanía", ha defendido la entidad, presidida por el encarcelado Jordi Cuixart.

La justícia europea dona un nou cop a la justícia espanyola i la desautoritza.



En el Judici a la Democràcia s'han vulnerat drets fonamentals: la representació política de @junqueras i la participació política de tota la ciutadania



Exigim #LlibertatPresosPolítics!

La entidad se une así a las reacciones de múltiples personalidades políticas que se han pronunciado tras el fallo del tribunal. Puigdemont ha exigido que se libere a Junqueras y ha aseverado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea defiende los mismos criterios que los independentistas.

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, ha aprovechado para cargar contra la justicia española y la ha definido como "el fantasma que recorre Europa". Otros líderes independentistas también han mostrado su conformidad con la decisión europea, entre ellos Alfred Bosh, consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia del Gobierno de Cataluña.

Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la injusticia española.

Por su parte, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha insistido en que su partido siempre "va a estar en la defensa de la Justicia española" y que, "lo diga quien lo diga", Junqueras "está condenado por sedición y tiene que cumplir la pena como cualquier otro". "No puede ser que haya personas fuera de la jurisdicción española", ha aseverado. "Si estamos dentro de un sistema de la UE que permite la libre circulación de personas y mercancías no puede ser que la jurisdicción no sea aplicable en otro país", ha continuado.