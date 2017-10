Omnium Cultural lanza otro vídeo de propaganda para justificar la DUI

Omnium Cultural ha vuelto a lanzar un vídeo propagandístico en el que justifica el golpe de Estado perpetrado en Cataluña con la declaración unilateral de independencia. Lo hace en inglés.

Los argumentos vuelven a ser los de siempre. El Estatut como punta de lanza. Hay que recordar que el TC declaró inconstitucionales solo 14 artículos de 223 (el PP impugnó 114) y en el preámbulo, se mantuvo el término nación, dejando claro que no tenía ninguna validez jurídica porque la Constitución defiende la unidad de España. Independientemente del acierto o no de su recurso por parte del PP, entonces en la oposición.



La decisión del TC tan denostada (el Tribunal está precisamente para asegurar que todas las leyes se atengan a la Constitución, algo que el Govern se saltó con su ley de transitoriedad) negaba que el catalán fuese lengua "preferente" en Catalunya, el carácter "exclusivo" del Síndic de Greuges, eliminaba la mayoría de atribuciones del Consejo de Justicia hasta vaciarlo de contenido y rechazaba que la Generalitat condicionase su solidaridad con otras autonomías a que éstas llevaran a cabo "un esfuerzo fiscal también similar". Rechazaba el Tribunal la posibilidad de que la Generalitat pudiera establecer y regula por ley los tributos propios de los gobiernos locales. Estos eran los límites más importantes al Estatut y, al parecer, argumentos suficientes a tenor del vídeo para dar un golpe de Estado.

Un vídeo en el que se vuelve a jugar con la postverdad. La primera frase ya es suficientemente ilustrativa. El mismo día que toda Europa ha dicho no a la independencia de Cataluña y ha apostado sin fisuras por el respeto a la ley y la unidad de España, el vídeo de Omnium cultural habla de un día histórico para Europa (sic). La actriz del vídeo dice posteriormente que siempre han querido vivir en una nación 'normal' y

critica que "en lugar de permitir a una población pacífica crear su propio futuro de progreso, sus decisiones han sido estrechadas y bloqueadas todo el tiempo con el no siempre como respuesta".

La siguiente crítica habla de que el Parlamento catalán ha visto cómo se tumbaban 25 de sus leyes. No explica el vídeo por qué y en qué medida se limitaron las mismas. Ni que el Parlamento tiene una capacidad legislativa pero esta está limitada por ley, como las del resto de Comunidades. Lo mismo ha ocurrido con otras leyes que se han aprobado en Andalucía, Canarias, Navarra y el País Vasco. El vídeo acusa al Estado de apuntar a los pobres. Y vuelve a ilustrar imágenes del 1-O como argumento para hablar de un estado al margen de la democracia.

Acaba el vídeo destacando que todo ello justifica la independencia aprobada por mayoría del Parlamento (no dice que con esa mayoría no habrían podido aprobar siquiera el Estatuto, sí, el mismo que al parecer provocó la vorágine). Así es el nuevo vídeo de Omnium Cultural en el que tampoco falta la imagen del Rey. Puigdemont ha debutado hoy grabando su primera 'declaración institucional' tras ser cesado mientras en realidad tomaba algo en el bar.