El Open Arms responde a las críticas de Ábalos: "Podemos acabar en la cárcel"

El fundador de la ONG Proactiva Open Arms ha reprochado al ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, sus declaraciones en las que les acusaba de ir de "abanderados de la humanidad" y le ha recordado las multas y penas de cárcel a las que se arriesgan por su labor de rescate en el Mediterráneo.

"Ponemos en peligro el patrimonio de nuestras familias, porque las multas son inasumibles; la libertad porque podemos acabar en la cárcel y nuestros títulos profesionales; fíjese si no tomamos decisiones para desobeceder una especie de decreto que nos impide rescatar", ha replicado Camps a Ábalos en una entrevista en la COPE recogida por Europa Press.

El fundador de la ONG ha pedido "sentido común" al Gobierno español al que acusa de "ponerse de perfil", al no haber pedido la intervención de la Unión Europea para tratar de desbloquear la situación.

Estas declaraciones son la respuesta de la ONG a lo dicho por Ábalos el pasado domingo en una entrevista para El País. "Va con nosotros porque es un drama humano, porque hablamos de Europa y porque ese barco tiene pabellón español", pero "me molestan los abanderados de la humanidad que no tienen que tomar nunca una decisión, los que creen que solo ellos salvan vidas, desde el ámbito privado", ha indicado el ministro en funciones.

En este sentido, ha defendido que el Gobierno también trabaja para salvar vidas a través de Salvamento Marítimo, que "no pone un barco, sino bastantes más, y rescató el año pasado a 50.000 personas en el mar". A su juicio, una vez rescatados los náufragos, se trata de un problema de política migratoria, y no se puede "actuar unilateralmente". "España asume su responsabilidad, pero no la de otros países", ha enfatizado.

A esto reprocha el fundador que el Gobierno se "olvide" de que el Open Arms tiene pabellón español. "Deberían protegernos, igual que hacen con Salvamento Marítimo, ante esta situación de indefensión en la que nos amenazan con multas y sanciones", ha insistido Camps, quien además ha asegurado "sentir indignación".

En cuanto a la situación de la embarcación que lleva 11 días en el Mediterráneo a la espera de poder desembarcar los 150 migrantes que van a bordo, ha explicado que es cada vez más "compleja" y ha planteado la posibilidad de pedir permiso para poder acercarse a puerto ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas. "No podemos continuar a la deriva con olas de dos metros", ha indicado Camps.

Según ha explicado, en la embarcación "la situación es difícil porque el barco es muy pequeño, tiene 65 años, las condiciones son sofocantes, la meteorología empieza a ser adversa; logísticamente podemos resistir lo que haga falta pero antepondremos la salud de estas personas a cualquier otro criterio, porque no se hacen idea de lo que es vivir así".