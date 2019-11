Defensa y Almeida se conjuran para erigir hasta 10.700 viviendas en Campamento

Este mes de diciembre será clave para la reactivación de la Operación Campamento, el proyecto más ambicioso del futuro Madrid Nuevo Sur y para el que el alcalde 'popular' José Luis Martínez-Almeida ha prometido 10.700 viviendas. Hablamos de millón y medio de metros cuadrados ubicados en las inmediaciones de la A-5 sobre un rosario de cuarteles militares en desuso y otras instalaciones de Defensa en activo, como el Servicio Geográfico del Ejército y el Centro Militar de Veterinaria. El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVED) es el propietario del 80% de los terrenos mientras que el 2% restante pertenece a Fomento.

Hablamos del distrito de La Latina, pero no de sus sectores céntricos aledaños a la Puerta del Sol, sino de sus coletazos vertebrados por la carretera de Extremadura. Un distrito de 233.808 habitantes que se sitúa en tercera posición, por debajo de Puente Vallecas y Carabanchel, en número de parados no perceptores de prestación por desempleo y que presenta una tasa de paro juvenil del 5,73%. Su renta disponible bruta de 18.336 euros es la quinta por la cola de los 21 distritos de Madrid.

Según ha podido saber La Información, este mes de diciembre se celebrará una segunda reunión clave entre el Ayuntamiento y Defensa para avanzar en la cesión de titularidades. En la que mantuvieron en octubre, "hubo buena sintonía y ambas partes mostraron su voluntad de reactivar esta operación y de que salga adelante. En esta línea, el concejal de Desarrollo Urbano (Mariano Fuentes) mantendrá reuniones con todas las partes implicadas (el INVED y el propietario de los terrenos)", apuntan desde el Ayuntamiento. En 2015, Defensa anunció la subasta pública de unos terrenos que se llegaron a valorar en 200 millones, una operación que adelantó 'El Confidencial' y que acabó cancelándose.

La Operación Campamento fue proyectada en 2005. Nació con la firma de un convenio entre los entonces ministros de Defensa, José Bono, y Vivienda, María Antonia Trujillo, y el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, para la construcción en dos fases de hasta 22.100 viviendas en esta zona militar en desuso al oeste de la capital. Manuela Carmena intentó reactivar el ámbito sin éxito. Ofreció construir 11.150 viviendas, de las que el 40% serían libres (4.150), el 37% de protección pública de precio limitado (3.800) y el 23% de protección pública, de ellas 1.100 en régimen de alquiler.

"Nunca existió un plan Carmena"

Almeida habla de 10.700 viviendas pero no precisa porcentajes respecto a las viviendas sociales a construir que es la gran demanda de los vecinos del barrio. Desde el Consistorio apuntan a La Información que "en realidad no existía un plan Carmena. En la anterior legislatura no se movió un papel de la Operación Campamento. Fue un anuncio vacío, que quedó en nada. No se inició expediente administrativo alguno ni hubo acuerdo con Defensa, que son los propietarios del terreno", matizan.

Peticiones vecinales parala Operación Campamento / Plataforma 'Campamento Sí'.

Detallan también que "este ámbito tiene dos espacios diferenciados, uno con plan aprobado para construir 10.400 viviendas desde 2011 y otro espacio de suelo urbanizable donde cabrían 11.000 más. Pero eso es un futurible, pues no se ha iniciado expediente de planeamiento para convertirlo en suelo urbano. El área de desarrollo urbano se ha propuesto reactivar el proyecto y para ello ya está manteniendo reuniones. Habrá un porcentaje importante de vivienda protegida, pero lo importante primero es retomar el diálogo con Defensa".

Petición vecinal: vivienda en alquiler tutelada

Por su parte, las 52 asociaciones vecinales, agrupadas en la plataforma 'Campamento Sí', están cansadas de las distintas administraciones y tiene siete grandes reivindicaciones. Su portavoz Joaquín Gimeno ven estos terrenos como una gran oportunidad para crear dotaciones sociales de las que carece el barrio, como hospitales, residencias de tercera edad y escuelas infantiles "de las que carecemos en esta zona del suroeste de la Comunidad. No queremos vivienda pública en propiedad y nuestra apuesta es por la viviendas de alquiler social tutelada por el Ayuntamiento", insisten.

Para la fase dos propugnan un corredor ecológico de los Arroyos y Retamares del Suroeste de Madrid, que uniría la Casa de Campo con el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama. También una vía urbana en el Paseo de Extremadura desde la Avenida de Portugal hasta la M-40. La petición se completa con la clasificación histórica de la Cañada Real de Madrid y del Parque de Las Moreras (Colonia Jardín), una vía verde para el trazado militar Leganés-Alcorcón-Aluche. Por último, incluyen la conservación del patrimonio histórico cultural tanto de los cuarteles como del Corredor. Cualquiera que pase por los cuarteles puede contemplar la 'agonía' arquitectónica de estas instalaciones. Entre los que destacan, el edificio de Mando del Polígono de Experiencias, la iglesia/capilla neomudéjar y el pabellón Muñoz Grandes, que acabó parcialmente demolido por su estado ruinoso.