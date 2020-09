Las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, contra el rey Felipe VI, después de ausencia en la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona, ha generado un terremoto político que podría costarle caro, aunque el ataque en bloque de toda la oposición se ha dirigido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox han coincido en deslegitimar las palabras de Garzón, pero depositan la responsabilidad de su cargo en el líder del Ejecutivo, a quien exigen que lo cese de inmediato.

En una intervención telemática con motivo de la clausura de la Escuela de Verano del PP de Aragón, Casado ha señalado a Sánchez como "el único responsable" de tener en el Gobierno a un partido "imputado por financiación irregular, defensor de la tiranía venezolana, nostálgico de la barbarie comunista y aliado de los albaceas del terrorismo etarra y de los independentistas catalanes".

El líder de los populares, que pedirá la comparecencia del presidente del Gobierno, también le ha responsabilizado porque "él ha elegido a sus socios" y es quien les "consiente" y les "instiga". Casado ha acusado al presidente del Gobierno de negociar "la soberanía y la hacienda" con "defensores del terrorismo, delincuentes y golpistas" en medio de una crisis sanitaria "sin precedentes".

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aludido a la polémica decisión del Gobierno para pedir a los diputados de todos los partidos que "colaboren" en la moción de censura para "sacar a esta mafia del poder antes de que haga más daño".

En su cuenta en Twitter, Abascal publica un mensaje en el que insiste en presentar la moción "antes de que acabe este mes" para echar al Gobierno y que no haga más daño, y aquí el presidente de Vox enlaza su tuit con una información titulada: "La ausencia del rey dispara el choque entre el poder judicial y el Gobierno". "Nosotros no ponemos condiciones más allá de la urgencia de sacar a esta mafia del poder", insiste el líder de Vox que advierte a los partidos de que "todavía están a tiempo" para sentarse y colaborar.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por su parte, ha calificado de "inadmisibles" las palabras tanto de Garzón, como del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, contra la monarquía y ha instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "desautorizarlas" y salir en defensa del Rey Felipe VI.

"Lo que daña verdaderamente a la democracia son estos ataques del populismo a las instituciones que son de todos. Unas palabras inadmisibles e impropias de miembros del Gobierno de España. Sánchez debe desautorizarlas de inmediato y defender al Jefe del Estado. Yo, con el Rey", ha escrito Arrimadas en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Recado de Calvo a UP: pide tranquilidad "a todos y cada uno"

En medio de la polémica en el Poder Judicial, Garzón ha copado el protagonismo por sus ataques al Rey, a quien acusa de "maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido" y de "incumplir" la Constitución que impone su neutralidad. El titular de Consumo añadió que considera "insostenible" su posición.

Estas declaraciones, que han sido respaldadas por el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y otros miembros de Unidas Podemos, han avivado la polémica entre Moncloa y Zarzuela tras la decisión de que Felipe VI no acudiera a la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona. Posteriormente, el Rey llamó al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para pedirle que transmita a los recién egresados en la magistratura que le habría gustado estar con ellos en la ceremonia.

No obstante, las palabras de los miembros de UP no parecen representar a todo el Gobierno de coalición. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha considerado este sábado que "todos deberían empezar a tranquilizarse" y ha enfatizado hacia quien se dirige esa petición, "cuando digo todos, digo todos", ha recalcado. Calvo, que se ha referido a la "cadena de cuestiones" sobre este asunto acaecidas este viernes, ha apelado a que "cada uno y todos" mantengan la posición constitucional.