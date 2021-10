La oposición y el Gobierno divididos por Otegi: "Hay asesinatos sin esclarecer".

El PP ha exigido este lunes a Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, que condene, de una vez por todas, el terrorismo de ETA, que deje de homenajear a aquellos que han sido condenados por ello y que ayude a esclarecer los 300 asesinatos que a día de hoy están pendientes. Numerosos dirigentes del PP han expresado su rechazo y restado valor a la declaración "solemne" de Otegi, con motivo del décimo aniversario de la Conferencia de Aiete y del fin de la violencia de ETA, en la que mostraba su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de esta organización terrorista.

El portavoz del PP vasco, Carlos Iturgáiz, ha calificado de "repugnantes, asquerosas y de broma de mal gusto" la declaración de Otegi, por entender que no puede mitigar el dolor de las víctimas alguien que "no conjuga la palabra condena, justifica a ETA y organiza vomitivos 'ongi etorris' a los etarras desde Bildu". "No la condenará nunca por haber sido miembro de ETA. Se ríe de las victimas", ha lamentado Iturgáiz, en declaraciones a los periodistas. La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, le ha recordado a Otegi que "sentir el dolor de la víctimas es incompatible con presentar a terroristas como a héroes y con defender la impunidad de los asesinatos no resueltos, algo que haces a diario", ha apostillado.

En este sentido se ha pronunciado también la diputada María del Mar Blanco, hermana del concejal del PP Miguel Ángel asesinado por ETA en 1997, quien responde Otegi con un mensaje a través de las redes sociales. "No sientas tanto y comienza condenando cada uno de los asesinatos que tú aplaudías y ayuda a resolver los más de 300 crímenes de ETA pendientes de sentencia", señala la diputada. Sobre este asunto también ha opinado la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha afirmado que "mientras no dejen de homenajear a aquellos que han sido condenados por terrorismo, evidentemente, sus palabras no tienen el valor moral que se necesita para poder pronunciarlas".

Desde Vox, el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado que "nadie" se cree el pesar expresado por el dirigente EH Bildu Arnaldo Otegi por el sufrimiento causado a las víctimas de ETA y le ha emplazado a aclarar "quiénes son los autores" de los 378 crímenes de la banda aún sin resolver. "Que comparezca voluntariamente y nos diga quiénes son los autores de esos 378 casos sin resolver", ha manifestado el también eurodiputado de Vox en una rueda de prensa celebrada este lunes tras el Comité de Acción Política de esta formación política.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha asegurado este lunes que las palabras del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, mostrando su pesar por el dolor causado por ETA a las víctimas, son un gesto para "blanquear a ETA y este segundo pacto presupuestario" con el Gobierno. Porque, tal como argumenta, no es casualidad que esta declaración de Otegi se produzca a unas semanas de que Pedro Sánchez cierre el acuerdo con EH Bildu para los Presupuestos de 2022.

Apoyo desde Cataluña y País Vasco

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aplaudido la declaración solemne en la que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha expresado "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA, y ha destacado su "importancia" en el marco de "un proceso de paz histórico".

En un vídeo publicado en Twitter, el presidente catalán ha elogiado la "responsabilidad" demostrada por la izquierda abertzale al admitir que el sufrimiento causado a las víctimas de la banda terrorista "nunca debió de haberse producido". Para el president, esta declaración supone "un paso más" en el camino iniciado hace diez años, cuando la banda terrorista anunció el fin de la violencia.

Por otro lado, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado este lunes un "paso adelante" el hecho de que la izquierda abertzale haya mostrado su "cercanía" a las víctimas de ETA, pero ha lamentado que no haya hablado "sobre la violencia" que generó ese dolor.

Belarra pide reconocer el gesto

La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, cree que es "obligación de los demócratas reconocer el paso" que ha dado la izquierda abertzale al poner en el centro "el dolor de las víctimas de ETA", reconociendo que esto nunca debió producirse.

Y admitir también que las vías pacíficas "son el único camino posible", ha señalado Belarra al defender esta idea de reconocimiento a la izquierda abertzale a través de las redes sociales en el décimo aniversario del fin de la actividad armada de la banda terrorista.