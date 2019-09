Lío en las oposiciones a policía: ¿son más difíciles tras el juicio por las entrevistas?

Lío judicial en las oposiciones a Policía Nacional. El "sueño" que supone para algunos aspirantes vestir el uniforme de este cuerpo se puede ver truncado a lo largo de todo el proceso. Pero cuando ya casi se vislumbra la entrada a la academia de Ávila -tras las pruebas físicas, la de conocimiento, ortografía y el reconocimiento médico- es el momento de pasar una de las cribas más difíciles y controvertidas: la entrevista personal. Este es uno de los pasos que deben superar los aspirantes a formar parte de este cuerpo de seguridad del Estado y está ahora en el punto de mira de los sindicatos que luchan por eliminarlas -o al menos que se graben estas entrevistas- al considerar que este proceso no siempre se lleva a cabo de la mejor manera.

Precisamente este hecho, la supuesta "arbitrariedad" con la que se califica la prueba, tal y como denuncian algunos opositores, es lo que hizo que varios de los descartados en la convocatoria de 2015 presentasen un recurso de alzada contra la Dirección General de la Policía. Según explican a La Información desde "La voz del opositor", una plataforma creada para denunciar este hecho, existen dudas sobre la "objetividad y transparencia de los procesos en general" que se siguen tanto para acceder al cuerpo como para ascender una vez que ya se viste el uniforme de la Policía Nacional.

Al no obtener respuesta, según señalan los propios opositores, decidieron recurrir a la justicia por la vía del contencioso-administrativo al considerar que su exclusión del proceso de oposición en la prueba de la entrevista personal no estaba justificada. Uno a uno el juez les fue dando la razón y obligo a la Dirección General de la Policía a readmitirles en el proceso selectivo, dándoles derecho a presentarse a la última prueba, el psicotécnico. La decisión judicial llegó a principios de 2018, casi tres años después de que se hubiese cerrado el proceso del que fueron excluidos.

"El recurrente fue evaluado negativamente en el factor cualidades personales (subfactor iniciativa) y en factor motivación (subfactores información e interés), determinando la declaración de no apto y, por tanto, su exclusión del proceso selectivo", recoge la sentencia del TSJM. Inmediatamente después se detalla el informe realizado por el tribunal durante esta prueba. Uno de los opositores afectados señala que, según figura en las bases, el resultado de la entrevista tendrá en cuenta "el resultado obtenido" en el "cuestionario de información biográfica y el test de personalidad (integración social, integración profesional, rasgos clínicos y rasgos de personalidad)", dos pruebas que se llevan a cabo con anterioridad a la propia entrevista.

En cambio, tal y como se señala en varias de las sentencias a las que ha tenido acceso este medio, la motivación que alega la Dirección General de la Policía es diferente a la referida en las bases. Así, por ejemplo, se indica que el opositor "muestra poca disposición e inclinación por dedicarse a las tareas policiales. Le mueven fines u objetivos ajenos al ejercicio de esta profesión" o que "le resulta difícil prever situaciones inesperadas".

La última prueba a superar y que el juez obligó a repetir para los demandantes era un test psicotécnico. Está destinado a conocer las aptitudes y la personalidad del aspirante. El juez detalló que el nuevo examen, que se celebró finalmente en junio de este año, debía de seguir el mismo patrón que el que debían haber realizado si no se les hubiese excluido del proceso. Según denuncian los propios opositores, este requisito que impuso el juez no se cumplió y la dificultad del examen aumentó con respecto al de la convocatoria de 2015. Por ello, los afectados presentaron en julio un incidente de ejecución de la sentencia al considerar que no se ha cumplido lo dictado en sede judicial.

Aquí puede ver la prueba psicotécnica realizada en la convocatoria de 2015 de la que fueron excluidos los demandantes:

A continuación, el examen que se llevó a cabo en junio de 2019, después de que los opositores ganasen su readmisión en el proceso en el TSJM.

Tal y como explican a La Información, para poder conseguir el 'apto' y entrar en el Cuerpo Nacional de Policía debían superar la nota de 4,67, el corte conseguido en la convocatoria de 2015. De los 29 aspirantes que debían realizar la prueba, 28 se examinaron al mismo tiempo y ninguno consiguió la nota mínima. En cambio, según explican los afectados, uno de ellos fue calificado como 'apto'. A posteriori, la Dirección General de la Policía revocó esta calificación y le eliminó del proceso selectivo al igual que ya había hecho con sus compañeros.

Más allá de este hecho, los opositores denuncian que la persona 29 -también calificado como 'apto' tras la realización del examen-, no realizó la prueba en el mismo momento que el resto y "tenemos sospechas de que se llevó a cabo meses antes sin saber en qué condiciones", confirman a este medio dos de las personas afectadas.