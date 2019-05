Ortega Smith: "La mujer tiene derecho a comer más o menos, pero no al aborto"

El candidato de Vox a la Alcaldía de Madrid, Javier Ortega Smith, ha dicho este martes que "las mujeres tienen derecho a comer más o menos, a cortarse el pelo o las uñas", pero no a "acabar con la vida del niño" que llevan en su interior.

En declaraciones a los periodistas, tras dar un paseo por la Gran Vía, Ortega Smith ha señalado que "no existe un derecho al aborto, existe un derecho a la vida" y ha mostrado la intención de su partido de ayudar a aquellas mujeres que se ven abocadas a abortar por cuestiones económicas, por abandono o por falta de información.

A estas mujeres, ha agregado, "les vamos a ayudar a que puedan traer al mundo una vida y vamos a hacer lo posible para que a las mafias y a los 'lobbies' que viven del aborto se les termine ese negocio sangriento".

Ha coincidido con la candidata de Vox a la Presidencia regional, Rocío Monasterio, en que "las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo aquello que crean conveniente, pueden comer más o menos, cuidarse, cortarse el pelo o las uñas, pero lo que no es un derecho es acabar con la vida de un ser inocente como es la vida del niño que llevas en tu interior".

Avisa de la "invasión del islamismo"

Ortega Smith también ha reiterado este martes su rechazo a "la invasión del islamismo", después de que un juez de Reus (Tarragona) haya admitido a trámite una denuncia por un delito de discriminación por haber expresado esta idea en un acto en Valencia en 2018. El dirigente de Vox ha explicado que en un mitin en Valencia habló "del islamismo, del fundamentalismo y del salafismo, que nada tiene que ver con quien profese la religión musulmana".

El candidato de Vox ha indicado que el "totalitarismo islamista" es contrario a la libertad de culto y ha pedido que "el que tenga dudas se dé un paseo por Arabia Saudí o por Irán e intente poner allí una iglesia de otro culto". También ha sostenido que el islamismo es "contrario a la familia" y ha animado a "darse una vuelta y ver lo que opinan de la familia o de los homosexuales" en estos países.

Se ha reafirmado en que "el islamismo fundamentalista ataca la libertad, la economía, el Estado de Derecho y las tradiciones", a la vez que ha señalado que, "si su señoría entiende que tiene que abrir diligencias porque la Fiscalía así lo solicita, iré encantado a repetir estas mismas palabras". "Si por decir esa verdad recibo algún tipo de condena, la asumiré como propia. Yo no he hecho delito de odio. Yo he contado la verdad de lo que significa el islamismo", ha resaltado.

Según han informado a Efe fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 4 de Reus ha pedido a la asociación musulmana Watani, que interpuso la denuncia, que aporte la grabación del mitin que Smith ofreció el 16 de septiembre de 2018 en Valencia, por el que la Fiscalía Provincial valenciana ya abrió diligencias por un delito de odio.

"Nuestro enemigo común, el enemigo de Europa, el enemigo de la libertad, el enemigo del progreso, el enemigo de la democracia, el enemigo de la familia, el enemigo de la vida, el enemigo del futuro se llama invasión, se llama la invasión islamista", sostuvo Ortega Smith.