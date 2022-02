Óscar Puente propone la abstención del PSOE para que el PP gobierne sin VOX

El alcalde de Valladolid y secretario provincial socialista, Óscar Puente, se ha mostrado "partidario" de una "abstención del PSOE" en Castilla y León para "permitir que el PP pueda gobernar en la Junta de Castilla y León sin que necesite contar con VOX", ya que lo considera "coherente" con lo que defiende su partido. Tras participar en la presentación del cupón que la ONCE dedicará, el próximo 23 de febrero, al 40º aniversario de la construcción del estadio José Zorrilla, Puente ha realizado estas declaraciones "a título personal" y ha pedido "hacer una reflexión más profunda a nivel de partido".

En este sentido, ha explicado que "si se ha estado advirtiendo del peligro que supone para la democracia que entre la ultraderecha en un gobierno, lo lógico sería que el PSOE ofreciera al PP una alternativa y que, además, se distinguiera así con su actuación de lo que el PP llevó a cabo hace dos años". "Tenemos que ser lo contrario de lo que fueron los demás en las anteriores elecciones autonómicas, en las que ganó el PSOE pero que, con los pactos, terminó gobernando el PP, y facilitarles esa alternativa. Pero insisto en que es mi visión, es una reflexión en voz alta", ha añadido el alcalde socialista. "Hace dos años se nos debió dejar gobernar en Castilla y León, pero no hay que hacer lo mismo que se nos hizo.

Tampoco entiendo ese discurso del PP quejándose de los pactos con Bildu para sacar adelante una votación, cuando luego también los lleva a cabo si les viene bien, y por eso el PSOE debe ofrecer una alternativa de gobierno para que no entre VOX", ha añadido. Asimismo, ha puntualizado que "en el caso de que finalmente el PP decida pactar con VOX para gobernar la Comunidad, que sea porque se siente cómodo formando equipo con la ultraderecha, y no porque el PSOE no le haya ofrecido otra opción".

Según Puente, la "moraleja" de lo sucedido en las elecciones a las Cortes de Castilla y León, con un PP ganador con 31 escaños, pero que necesita otro "socio" para poder gobernar -que podría ser VOX, al haber obtenido 13 procuradores- es que "cuando se participa de discursos extremistas, al final el extremismo se impone". "La composición política, en Castilla y León, ha pasado por la sustitución de Ciudadanos -que se ha quedado con solo un procurador, de 12 que sumó en los anteriores comicios autonómicos- por VOX -que, de uno, ha pasado a 13-. Esto pasa porque el propio PP, en muchas ocasiones, ha hecho ese discurso, y el ciudadano apuesta por el original, antes que la copia", ha analizado.

El futuro de Tudanca

El exportavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, ha confiado en que el líder autonómico del PSOE, Luis Tudanca, se quede al frente de este partido porque "aún tiene mucho que aportar". " Era lógico, por lo sucedido -el PSOE perdió siete procuradores, pasando de 35 a 28, con respecto a hace dos años- que su estado de ánimo no fuera bueno, de ahí esas palabras que sonaron a despedida, pero ha sido reelegido hace poco como secretario autonómico, y tiene mucho camino por delante", ha resumido Puente en una comparecencia ante los medios de comunicación.