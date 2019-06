Otegi asegura que Bildu no se opondrá a Sánchez en la 'alfombra roja' de TVE

La controvertida entrevista de RTVE al líder abertzale Arnaldo Otegi se ha llevado a cabo como estaba previsto. Un encuentro en el Canal 24 horas en el que Otegi, condenado por terrorismo e inhabilitado para ejercer como cargo público hasta 2021, se ha negado a pedir perdón por los crímenes de ETA. Y en la que también ha dicho que hay que tener en cuenta "a todas las víctimas", no solo a las de los atentados de la banda terrorista. Además, ha confirmado que Bildu no se opondrá a la investidura de Pedro Sánchez "sin bloqueos, ni cheques en blanco".

El coordinador general de EH Bildu ha comenzado la entrevista agradeciendo a RTVE que le haya ofrecido la oportunidad de acudir a pesar de las "múltiples presiones" recibidas por parte de la corporación pública. "Soy muy consciente de que TVE está recibiendo múltiples presiones", ha subrayado el dirigente abertzale en relación a las críticas recibidas por parte de partidos políticos como el PP, Ciudadanos y Vox, así como por parte de asociaciones de víctimas del terrorismo.

El dirigente de EH Bildu, que ha relatado que durante su etapa en prisión veía 'La Noche en 24 Horas' del Canal 24 Horas y por lo tanto se trata de un formato que le es "familiar", ha defendido a la cadena pública y, en este sentido, ha subrayado que "como persona de izquierdas" que es para él "lo público" es "importante" y es necesario "preservarlo".

Relación con el PSOE

Otegi ha confirmado que su partido no tiene previsto oponerse a que Pedro Sánchez sea investido, a pesar de que lo tiene difícil por el rechazo de Unidas Podemos. También ha negado que haya habido "contactos" entre el PSOE y Bildu, a pesar de la "presión" a los socialistas en este aspecto. Una situación que si se hubiera producido, según Otegi, no sería muy distinta a otras del pasado, cuando "llegamos a acuerdos con el Partido Socialista y con el Partido Popular". Una afirmación que ha apuntalado recordando que llegaron a acuerdos con el PP cuando Javier Maroto era alcalde de Vitoria.

Sobre la gobernabilidad en Navarra, el coordinador de Bildu ha admitido que el PSN tiene "complicado" anunciar contactos con su formación por todo lo que conlleva. Pero no ha aclarado si María Chivite logrará ser presidenta de la comunidad navarra, ya sea con su abstención o con un voto favorable a pesar de que no haya negociaciones.

El homenaje a las víctimas del terrorismo que se celebra este jueves en el Congreso ha sido otro de los puntos polémicos de la charla con Otegi. Primero porque ha negado que el día elegido sea correcto, ya que según el la primera víctima de ETA no fue la niña Begoña Urroz. Hasta el punto de que ha negado que ese atentado fuese obra de la banda vasca. Por otro, ha señalado que "seguramente" Bildu no esté en el acto de homenaje a las víctimas, pero que sí podría estar en el minuto de silencio convocado al respecto.

La defensa de RTVE

Al inicio del programa, el conductor del mismo, el periodista Marc Sala, ha defendido la realización de la entrevista en este espacio, por el que, según ha recordado, han pasado representantes de todos los partidos con representación parlamentaria. En este sentido, ha subrayado que el periodismo es "preguntar a todas las partes" y, en la misma línea que ha defendido la Dirección de Informativos de TVE, ha defendido la pluralidad informativa.

"Los informativos de TVE han entrevistado a representantes de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria, como es el caso de Bildu, que tiene cuatro diputados en el Congreso", ha argumentado la presentadora del Telediario 2 Ana Roldán durante la emisión del mismo.

Rocío Monasterio cancela su entrevista

La presencia de Otegi en este espacio de la cadena pública ha provocado, no obstante, que Rocío Monasterio, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, no haya acudido a la entrevista programada en el mismo espacio como medida de protesta."Lo siento pero no voy a participar en este programa como coartada para invitar al terrorista Otegui. Vox no va a colaborar en el blanco político y médico de ETA", ha escrito en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Lo siento pero no voy a participar en este programa como coartada para invitar al terrorista Otegui. VOX no va a colaborar en el blanqueo político y mediático de ETA #NoQueremosVerAOtegui https://t.co/N72AMwxfBz — Rocio Monasterio (@monasterioR) June 26, 2019

Una medida que ha sido aplaudida por el líder de su formación, Santiago Abascal, que le ha dado la "enhorabuena". "Somos el partido de Ortega Lara, José Alcaraz y Ana Velasco. Que no nos haya dicho para blanquear a los asesinos de ETA. Lo de TVE invitando al terrorista Otegui Es Una vergüenza y Una indignidad", ha enfatizado.