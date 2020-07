El líder del PP, Pablo Casado, ha reafirmado este jueves el respaldo de su partido a Felipe VI ante los "ataques" de los que está siendo objeto por parte de "algunos ministros" y ha apuntado que el Rey encabeza una institución "esencial" símbolo de la "continuidad histórica de España".

Tras participar en el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus celebrado en el Patio de la Armería del Palacio Real, Casado ha manifestado a los periodistas que quería enviar "un mensaje de respaldo a la Casa Real" y "en concreto al rey don Felipe VI. Creo que es una institución esencial, que es el símbolo de la continuidad histórica de España y por eso desde el PP defendemos a la Jefatura del Estado y a su majestad el rey frente a los ataques de algunos ministros del propio Gobierno", ha proclamado.

En todo caso, el presidente del PP ha recalcado que la de este jueves es una jornada dedicada a rendir homenaje a las víctimas de la pandemia y ha aprovechado para lamentar que "aún no sepamos el número real" de personas que han fallecido a causa de la Covid-19. "Pero es un día para estar todos unidos y mandar un mensaje de responsabilidad a toda la población española ante los rebrotes que está habiendo", ha proseguido Pablo Casado.

El líder del PP ha insistido en que el homenaje debe hacerse desde la "unidad" y el apoyo a "esos familiares que no se pudieron despedir de sus seres queridos" y recordando siempre a los "miles de fallecidos que ya no están entre nosotros, pero que siempre les recordaremos". También ha reivindicado la labor llevada a cabo en la lucha contra la pandemia por miles de "héroes anónimos" entre los cuales ha citado, además de a sanitarios, profesores y medios de comunicación, a los transportistas, agricultores, pescadores y trabajadores de la distribución que durante el confinamiento "han velado para que no faltara de nada". Casado ha agradecido además a los representantes de instituciones europeas que hayan acudido al acto celebrado esta mañana en Madrid.